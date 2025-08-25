सणांमुळे बाजारात तेजीचे वातावरण
सणांमुळे बाजारात तेजीचे वातावरण
खोपोली, ता.२५ (बातमीदार)ः रक्षाबंधनानंतर कृष्ण जन्म महोत्सव, दहीहंडी, गोपाळकालापाठोपाठ गणेशोत्सवामुळे बाजारात तेजी आली आहे. सजावट, कपडे खरेदीसह भेटवस्तूनी दुकाने नटली आहेत. आकर्षक गणपती मूर्त्यांनी कलाकेंद्रे, गणपती कारखान्यांमधील वर्दळ वाढली आहे.
खोपोली, खालापुरात अनेक ठिकाणी गणपती मूर्त्यांचे कारखाने, कला केंद्रात मूर्तींवरील शेवटची कलाकसुरी सुरू आहे. गणेश मूर्तींची आगाऊ बुकिंग करण्याकरिता लगबग सुरू झाली आहे. त्याचबरोबर कपडे, सजावट, रोषणाईच्या दुकानात विविध साहित्य भरण्यात आले असून, ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने सूट ही देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गणपती मूर्तीपासून, सर्वच वस्तूंच्या किमती १० ते १५ टक्यांनी वाढल्या आहेत. मात्र, सणाचा आनंद मोठा असल्याने उत्साहाचे वातावरण आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.