‘त्या’ कुटुंबाला शिंदेंचा मदतीचा हात
मुरबे येथील दुर्घटनाग्रस्त बोटीच्या कुटुंबीयांच्या मदतीला धावले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
बोईसर, ता. २५ (बातमीदार) ः गेल्या काही दिवसांपूर्वी खोल समुद्रात पालघर तालुक्यातील मुरबे येथील जय श्रीसाई या बोटीला मालवाहू जहाजाने धडक दिली होती. यामध्ये त्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. एकमेव बोट मासेमारीच्या काळात दुर्घटनाग्रस्त झाल्याने कुटुंबापुढे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. या कुटुंबीयांच्या मदतीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे धावले आहेत.
मुरबे येथील श्याम परदेश तरे यांच्या मालकीची जय श्री साई या नौकेस अज्ञात मालवाहू जहाजाने धडक दिल्यामुळे अपघात झाला, परंतु हे मालवाहू जहाज न थांबता पश्चिमेच्या दिशेने रवाना झाले. रात्रीची वेळ असल्याने मालवाहू जहाजाबाबतची माहिती नौकेवरील खलाशांना मिळाली नाही. मत्स्यव्यवसाय सहाय्यक आयुक्त दिनेश पाटील यांनी अपघातग्रस्त नौकेची प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली होती, तर शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे व आमदार राजेंद्र गावित आणि ज्योती मेहेर यांनीही तरे यांची भेट घेऊन या संदर्भातील माहिती एकनाथ शिंदे यांना दिली आणि मच्छीमार कुटुंबाचे त्यांच्याशी बोलणेही करून दिले. यावेळेस त्यांनी सहकार्याची ग्वाही दिली होती. हा शब्द जपत शिंदे यांनी दोन लाख रुपयांची मदत तरे यांना पाठवली आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने पाठवलेली मदत कुंदन संखे, राजेंद्र गावित, ज्योती मेहेर यांनी मुरबे येथे तरे यांना दिली. याप्रसंगी शाम तरे व त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबीयांनी एकनाथ शिंदे यांना आभार व्यक्त केले. याप्रसंगी मुरबे ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मोनालिसा तरे, स्वप्निल तरे आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
