पनवेल– चिपळूणदरम्यान ६ अनारक्षित गणपती विशेष गाड्या

पनवेल-चिपळूणदरम्यान सहा अनारक्षित गणपती विशेष गाड्या
रोहा, ता. २५ (बातमीदार) : गणेशोत्सवाच्या काळात प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने यंदा विक्रमी ३८० गणपती विशेष गाड्या चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा २२ गाड्यांची वाढ करून यावर्षी अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
गणेशोत्सव २७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर यादरम्यान साजरा होणार असून, गणेश उत्सवासाठी विशेष गाड्या मात्र शुक्रवार (ता. २२)पासूनच मुंबई, पुणे, कोकण, पनवेल, चिपळूणसह विविध मार्गांवर धावू लागल्या आहेत. यामध्येच पनवेल-चिपळूणदरम्यान सहा अनारक्षित विशेष गाड्या चालविण्याची घोषणाही मध्य रेल्वेने केली आहे. भाविकांना सुलभ व आरामदायक प्रवासाची सुविधा मिळावी हा उद्देश आहे. तिकिटांसाठी आता लांबच लांब रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही. प्रवासी यूटीएस प्रणालीद्वारे थेट मोबाईलवरूनच अनारक्षित डब्यांची तिकिटे काढू शकतात, अशी सुविधाही मध्य रेल्वेकडून उपलब्ध करण्यात आली आहे.