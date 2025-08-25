बोईसर वर्षा मॅरेथॉन उत्साहात; पाच हजार धावपटूंचा सहभाग
आधार प्रतिष्ठान आणि शिवसेनेच्या संयुक्त विद्यमाने बोईसर वर्षा मॅरेथॉन
बोईसर, ता. २५ (बातमीदार) ः राष्ट्रीय क्रीडादिनानिमित्त क्लीन बोईसर ग्रीन बोईसर हे ब्रीदवाक्य घेऊन वर्षा मॅरेथॉन स्पर्धा रविवारी (ता. २४) पार पडली. शिवसेना व आधार प्रतिष्ठान व पालघर जिल्हा ॲथेलेटिक्स स्पोर्ट्स असोसिएशन यांच्या वतीने ही स्पर्धा आयोजित केली होती. या स्पर्धेमध्ये जवळपास पाच हजारांपेक्षा अधिक स्पर्धक सहभागी झाले होते, तर ज्येष्ठ मंडळींनीही सहभाग दर्शवला.
पालघर जिल्ह्यातील पाच हजार धावपटूंचा सहभाग असलेली बोईसर वर्षा मॅरेथॉन स्पर्धा उत्साहात पार पडली. विविध गटातील विजेत्या स्पर्धकांना तब्बल हजारो रुपयांची बक्षिसे देण्यात आली. या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवादरूपी धावपटूंना शुभेच्छा दिल्या. शिवसेनेचे आदिवासी समाज महाराष्ट्र संघटक जगदीश घोडी, शिवसेना जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे, भारतीय जनता पार्टीचे सरचिटणीस अशोक वडे, शिवशक्ती संघटनेचे संजय पाटील, बोईसरचे उपविभागीय अधिकारी विकास नाईक, बोईसरचे पोलिस निरीक्षक शिरीष पवार, पालघर जिल्हा क्रीडा अधिकारी सुहास वनमाळी, रणवीर शर्मा, खैरेपाडा ग्रामपंचायतचे सरपंच विवेक वडे, पंचायत समिती सदस्य रेखा सकपाळ, शिगाव ग्रामपंचायतच्या सरपंच दीप्ती दुमाडा प्रथम खुल्या गटातील १० किमी स्पर्धेला झेंडा दाखवून सुरुवात केली.
स्पर्धेचे आयोजन आधार प्रतिष्ठान अध्यक्ष महेंद्र सिंग, सचिव जगदीश धोडी व शिवसेना सहसंपर्कप्रमुख वैभव संखे, सरावली सरपंच आनंद धोडी, ट्रस्टी सागर धोडी, ॲड. कल्पेश धोंडी, जिल्हा परिषद सदस्य पौर्णिमा धोडी, राकेश आचार्य, सचिन पाटील, कलावती पाटील, अमित पाठक, प्रवीण धोडी, रमेश हावले, धीरज सिंग, पालघर तालुका क्रीडा प्रमुख राम पाटील, मॅरेथॉन तांत्रिक कमिटी रोहित बारी, पालघर जिल्हा ॲथेलेटिक्स पुरुषोत्त़म पळसुले, आशीष पाटील यांच्यासह अनेक शिक्षकांनी आणि शिवसेना व आधार प्रतिष्ठान पदाधिकारी व स्वयंसेवकांनी स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी परिश्रम घेतले.
या वेळी सरावली विभागप्रमुख कंकरे, ग्रामपंचायत सदस्य जुली बारी यासह शगुन रुग्णालय राकेश शहा, ओझोन मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित यादव व नागरिक बहुसंख्येने उपस्थित होते.
