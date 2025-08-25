घरांच्या प्रश्नावर गिरणी कामगार आंदोलनाच्या पवित्र्यात
राष्ट्रीय मिल मजूर संघाचा इशारा
शिवडी, ता. २५ (बातमीदार) ः घरांच्या प्रश्नावर एकत्र आलेल्या १४ कामगार संघटनांच्या गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीची बैठक नुकतीच राष्ट्रीय मिल मजूर संघाच्या कार्यालयात समितीचे प्रमुख आमदार सचिन अहिर यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या प्रश्नावर सरकारने लवकरच सकारात्मक निर्णय घ्यावा अन्यथा अनंत चतुर्दशीनंतर कामगार संघटनांनी आंदोलनाचे पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
घरांच्या प्रश्नावर (ता. ९) जुलै रोजी आझाद मैदान येथे गिरणी कामगारांचे मोठे आंदोलन छेडण्यात आले. त्यानंतर १० जुलै रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेच्या सभागृहात कामगारनेते आणि संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून सकारात्मक निर्णय घेतला, परंतु या निर्णयासंबंधाने ना अध्यादेश काढण्यात आला, ना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली, त्यामुळे मुंबईसह राज्याच्या खेड्यापाड्यात कामगार आणि वारसदारांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण होऊन सर्वत्र असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे.
सरकार दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाई करीत आहे. या सरकारच्या भूमिकेविषयी बैठकीत आश्चर्य व्यक्त करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर लढा समितीचे प्रमुख आमदार सचिन अहिर यांनी गेल्या आठवड्यात राज्याच्या प्रधान सचिवांची भेट घेऊन, गिरणी कामगारांमधील घराच्या प्रश्नावर उसळलेला असंतोष दूर करण्यासाठी ही मागणी केली आहे. या बैठकीत लढा समितीचे निमंत्रक आणि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते, खजिनदार निवृत्ती देसाई, उपाध्यक्ष अण्णा शिर्सेकर, बजरंग चव्हाण, सुनील बोरकर, सेक्रेटरी शिवाजी काळे, गिरणी कामगार सेनेचे सत्यवान उभे, बाळ खवणेकर, हेमंन धागा जनकल्याण फाउंडेशनचे हेमंत गोसावी आदी उपस्थित होते. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्यास उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला.
