विजेच्या तुटलेल्या तारा, खांबांना स्पर्श करणे धोकादायक, महावितरण

विजेच्या तुटलेल्या तारा, खांबांना स्पर्श करणे धोकादायक ः महावितरण
जव्हार, ता. २५ (बातमीदार) ः येथे विद्युतपुरवठा हा डोंगर-दऱ्यातून विद्युतपोल उभारत दूर अंतराहून केला आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात अनेकदा विद्युत तारा तुटणे, पोल पडणे यांसारख्या घटना घडत असतात. त्यामुळे नागरिकांनी खबरदारी म्हणून तुटलेल्या तारा, विद्युत खांबांना स्पर्श करू नये, असे आवाहन महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता सुजित नाशिककर यांनी केले आहे.
पावसाळ्यात व वादळी वाऱ्यात विजेचे खांब किंवा तारा तुटून शेतात, रस्त्यावर किंवा घराजवळ पडल्यास त्या ठिकाणापासून लांब राहावे. यामध्ये वीजप्रवाह सुरू असण्याची शक्यता असल्याने अशा तारा किंवा पोलला हात लावल्यास ते जीवघेणे ठरू शकतात. अशा प्रकारचे पोल अथवा तारा आढळून आल्यास महावितरणच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. आपत्कालीन क्रमांक १९१२ तर जव्हार सब स्टेशनकरिता ९०२८१५४५८२ हा संपर्क क्रमांकावर संपर्क करावा, असे नाशिककर यांनी सांगितले आहे.
मुसळधार पावसात नागरिकांनी सर्व विद्युत उपकरणे बंद करून मुख्य वीज कनेक्शनपासून वेगळे करावे. घरातील अर्थिंग नीट आणि सुस्थितीत ठेवावी. कपडे वाळविण्यासाठी किंवा इतर वापरासाठी लोखंडी तारांचा वापर टाळावा. घरातील स्वीचबोर्ड, फ्यूज बॉक्स आणि विद्युत उपकरणे पाण्यापासून सुरक्षित ठेवावीत. ओल्या हातांनी उपकरणे हाताळू नयेत, अशा सूचना महावितरणच्या वतीने देण्यात आल्या.
