प्रा. उत्तम सहाणे यांना मानद डॉक्टरेट पदवी
वाणगाव, ता.२५ (बातमीदार) ः गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे कृषी विज्ञान केंद्र, कोसबाड येथे कार्यरत पिक संरक्षण शास्त्रज्ञ प्रा. उत्तम सहाणे यांना अमेरिका आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाकडून मानद डॉक्टरेट पदवीने सन्मानित केले आहे. बुधवारी (ता. २०) देशाची राजधानी नवी दिल्ली येथे महाराष्ट्र सदन येथे झालेल्या समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले आणि शक्तिपीठ स्वामी यांच्या हस्ते प्रा. सहाणे यांना सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचा यथोचित सत्कार करणार आला. कला, संस्कृती, शिक्षण, कृषी, प्रशासन, विस्तार, संशोधन अशा विविध क्षेतात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींची निवड करून त्यांचा सन्मान करण्यात आला. यासाठी आंबेडकर ग्लोबल फाउंडेशन या सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मनिष गवई यांनी खास परिश्रम घेतले होते.
प्रा. उत्तम सहाणे गेले १६ वर्षे कृषी विज्ञान केंद्रात कार्यरत असून पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्षिकाच्या रूपाने आधुनिक शेतीचे धडे देत असतात. गेले १६ वर्षे प्रशिक्षणातून मधमाशी पालन तंत्र शेतकऱ्यांमध्ये आणि तरुण युवकांमध्ये रुजविण्यासाठी प्रा. सहाणे सतत प्रयत्न करत आहेत. आजपर्यंत आठ हजारांपेक्षा जास्त युवकांना प्रशिक्षित करून त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. सहाणे यांना आतापर्यंत विविध संस्थांकडून १२ पुरस्कार आणि सन्मान मिळाले आहेत.
