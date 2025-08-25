गणेशोत्सवासाठी पोलिसांचा बंदोबस्त
फौजफाटा तैनात
ठाणे, ता. २५ : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे शहर पोलिसांनी पोलिस आयुक्तालयात कंबर कसली आहे. शहर आयुक्तालयासह पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून संख्याबळ मिळाल्याने एकूण साडेतीन हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा मोठा फौजफाटा तैनात राहणार आहे. यामध्ये एका एसआरपीएफ कंपनीचा समावेश आहे.
ठाणे शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत येणाऱ्या ठाणे शहर, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, अंबरनाथ-बदलापूर या भागात येत्या बुधवारी (ता. २७) म्हणजेच गणेश चतुर्थीच्या दिवशी तब्बल एक लाख ५७ हजार ८४२ बाप्पांचे धुमधडाक्यात आगमन होणार आहे. १० दिवस चालणाऱ्या या गणेशोत्सवादरम्यान कोणत्याही प्रकारच्या अनुचित प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ठाणे पोलिसांनी एकूण चोख बंदोबस्त तैनात केला आहे. पोलिसांच्या मदतीसाठी ८९ वॉकी-टॉकी, ६० वायरलेस सेट, ५४ जीप, पाच टँकी वाहने, १६ आणि तीन गॅस स्कॉड उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
असा असेल बंदोबस्त
१० पोलिस उपायुक्त
१८ सहाय्यक पोलिस आयुक्त
१०० पोलिस निरीक्षक
३४७ सहाय्यक पोलिस निरीक्षक व पोलिस उपनिरीक्षक
२,८५८ पोलिस कर्मचारी (पुरुष व महिला)
१ एसआरपीएफ कंपनी यांचा समावेश आहे.
