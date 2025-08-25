ठाण्याला अनधिकृत बांधकामांचा विळखा
हरित क्षेत्रावर सात हजार ३७२ अनधिकृत इमारती; ठाणे पालिकेच्या सर्व्हेक्षणात बाब उघड
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २५ : पालिका क्षेत्रातील कालवा, दिवा-मुंब्रा भागातील अनधिकृत बांधकामांवरून पालिका प्रशासनावर टीका होत असतानाच दिवा शिळ येथील २१ अनधिकृत इमारतींवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईनंतर पालिका प्रशासनाने हरित क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांचा सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात तब्बल सात हजार ३७२ अनधिकृत बांधकामे आढळून आली आहेत.
ठाणे पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने शहर विकास विभागाच्या सहकार्याने हरित आणि ना-विकास क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांचे संपूर्ण सर्वेक्षण केले. यामध्ये ३० ते ४० वर्षांपूर्वी उभारलेल्या इमारतींचा समावेश असून, त्यातील काही २० वर्षे आणि १० वर्षांपूर्वी उभारलेल्या असल्याची माहितीदेखील मिळाली आहे. या बांधकामांत हजारो कुटुंबे राहत आहेत, ज्यामुळे प्रशासनासाठी कारवाई करणे आव्हानात्मक ठरत आहे.
ठाणे पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामंचा विषय चांगलाच गाजत आहे. पालिका क्षेत्रातील बांधकामांवरून उच्च न्यायालयाचे पालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढत अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे आदेश दिले. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने दिवा-शिळ येथील त्या २१ अनधिकृत इमारतींवर पालिकेच्या अतिक्रमण विभागामार्फत कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामानाच्या विरोधात मोहीम हाती घेत पालिका क्षेत्रातील ९०० हून अधिक बांधकामांवर गणपतीनंतर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. असे असताना, दुसरीकडे हरित आणि ना विकास क्षेत्रातदेखील किती बांधकामे उभी राहिली आहेत, त्यांची माहिती घेऊन त्यावर कारवाई करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर ठाणे पालिकेच्या अतिक्रमण विभागामार्फत शहर विकास विभागाकडून हरित क्षेत्र आणि ना विकास क्षेत्राच्या हद्दीत मिळविण्यात आल्या. मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेला हा सर्व्हे आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. त्यानुसार हरित क्षेत्र आणि ना विकास क्षेत्रात सुमारे सात हजार ३७२ अनधिकृत बांधकामे उभी राहिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
कळव्यात सर्वाधिक ४,३६५ बांधकामे
ठाणे पालिकेने केलेल्या या सर्व्हेत सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे ही कळवा भागात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याठिकाणी चार हजार ३६५ अनधिकृत बांधकामे असून, त्या खोलाखाल दिव्यामध्ये एक हजार ८२८ बांधकामे आहेत.
प्रभाग समितीनुसार अनधिकृत बांधकामे
नौपाडा - कोपरी - ९३५
वागळे - ००
लोकमान्य सावरकर नगर - ००
वर्तकनगर - २३
माजिवडा - मानपाडा - १०९
उथळसर - ८८
कळवा - ४३६५
मुंब्रा - २४
दिवा - १८२८
एकूण - ७३७२
