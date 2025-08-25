गणेशोत्सवापूर्वी विठ्ठलवाडीत स्वच्छता मोहीम
कल्याण, ता. २५ (बातमीदार) : गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने शहरातील विविध भागांत स्वच्छता मोहीम राबवली जात आहे, ज्यामुळे उत्सव काळातील वातावरण स्वच्छ, निरोगी आणि पर्यावरणपूरक राहण्यास मदत होते. या मोहिमेत परिसरातील रहिवासी, सामाजिक संस्था, शाळा आणि महापालिकेचा सक्रिय सहभाग आहे.
विठ्ठलवाडी व खडेगोळवली परिसरात महापालिकेच्या माध्यमातून नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे तत्परतेने निवारण करण्यात आले आहे. रामनगर, महावीर नगर, सुरेश केणे चाळ व साईकृपा चाळ भागातील धोकादायक झाडांची छाटणी करण्यात आली असून, उघड्यावर पडलेला कचरा व झाडांच्या फांद्या जेसीबी व सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने हटवून परिसर स्वच्छ केला गेला आहे. याशिवाय विविध ठिकाणी बंद पडलेले विद्युत खांब दुरुस्त करण्याचे काम सुरू असून, नागेश्वर शिव मंदिराजवळील रस्त्यावरचे खड्डे भरून दुरुस्ती करण्यात येत आहे.
सण व उत्सवांच्या काळात स्वच्छतेवर विशेष भर देण्यात येतो. महापालिका कचऱ्याचे नियोजन करत असताना, नागरिकांनीही सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्याचे टाळावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. तसेच, सार्वजनिक ठिकाणी पान-गुटखा थुंकणाऱ्या लोकांवरही विशेष कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक संघटनांकडून होत आहे.
