राज्य सहकारी संघाच्या अध्यक्षपदी प्रवीण दरेकर बिनविरोध
राज्य सहकारी संघाच्या अध्यक्षपदी प्रवीण दरेकर बिनविरोध
पुणे, ता. २५ ः महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या अध्यक्षपदी भाजपचे विधान परिषदेतील गटनेते प्रवीण दरेकर यांची सोमवारी (ता. १८) बिनविरोध निवड झाली, तर उपाध्यक्षपदी अर्जुन बोरुडे, सचिवपदी रामदास मोरे यांची निवड झाली आहे. संघाच्या निवडणुकीत सहकार पॅनेलने २१ पैकी २० जागांवर वर्चस्व मिळविले होते.
संचालक मंडळाची बैठक निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रकाश जगताप यांच्या उपस्थितीत सोमवारी मुख्यालयात झाली. संघाला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीची गरज असल्यानेच संघाच्या अध्यक्षपदासाठी दरेकर यांच्या नावाची चर्चा होती. अपेक्षेनुसार दरेकर यांच्या नावाचा अध्यक्षपदासाठी प्रस्ताव आल्यानंतर त्याला एकमताने मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षपद मुंबईला गेल्यास इतर पदाधिकारी हे पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रतिनिधीला संधी मिळणार की विदर्भ-मराठवाड्यातील संचालकांची वर्णी लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. या वेळी प्रवीण दरेकर म्हणाले, ज्या सहकारी संस्थेत काम केले, तेथे सहकार चळवळ आणि संस्था वाढीस प्राधान्य दिले. सहकाराने अनेकांना मोठे केले, पण आज चळवळीची अवस्था वाईट आहे. त्यामुळे शिक्षण-प्रशिक्षणातून सहकारी संघासाठी चांगले काम करू. राज्याच्या सहकार चळवळीने ग्रामीण अर्थकारणाच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान दिले. संघाची वैभवशाली परंपरा असून, पूर्वीचे वैभव प्राप्त करून देण्यास माझे प्राधान्य राहील, असे त्यांनी सांगितले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.