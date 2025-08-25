सानपाडा डी मार्ट जवळील रस्त्याचा पदपथ घसरला
सानपाडा डीमार्टजवळील रस्त्याचा पदपथ घसरला
जुईनगर, ता. २५ (बातमीदार) : कंत्राटदारांच्या कामाचा निकृष्ट दर्जा काय असतो याचे उदाहरण सानपाडा येथे दिसून आले आहे. सेक्टर-१० आणि नाल्याच्या मधील रस्त्यालगत असलेल्या गटारावरील पदपथाचा काही भाग खचून त्याचा मलबा गटारात पडला आहे. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. शिवाय पडलेला राडारोडा काढून त्याच ठिकाणी रस्त्यावर टाकण्यात आला आहे. या ठिकाणी हिरवी जाळी लावून पदपथाचा वापर करण्यास अटकाव केला असला तरी घाई गडबडीत अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना रस्त्यावरून चालण्याची सक्ती असल्याचे चित्र दिसत आहे.
जुईनगर रेल्वेस्थानकातून बाहेर पडल्यावर सेक्टर-११, १०, ७, ६ आणि ५ या परिसरात जाणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यात सेक्टर-१०, ६ आणि ५ येथील नागरिक याच पदपथाचा वापर करतात, मात्र येथील पदपथ घसरल्याने नागरिकांना अपघाताचा धोका स्वीकारत रस्त्याने ये-जा करावी लागत आहे. या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहने पार्क करण्यात येतात. येथील रस्ता खड्डेरहित असल्याने या ठिकाहून वाहनेदेखील वेगाने धावत असतात. अशावेळी उर्वरित रस्त्याने चालताना नागरिकांना जीव मुठीत धरून चालावे लागते.
कोट
या परिसरात डीमार्ट असल्याने मोठ्या प्रमाणात नागरिक येथे बाजारहाटासाठी येत असतात. त्यात महिलांचे प्रमाण अधिक असून, बाजाराच्या पिशव्या घेऊन चालताना कमालीची कसरत करावी लागते.
सुष्मा मनसुख (कोट फोटो)
