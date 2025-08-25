वसईतील आरोग्य केंद्रांचे स्थलांतर
विरार, ता. २५ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात जिल्हा परिषदेमार्फत चालवली जाणारी आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, तसेच प्राथमिक शाळांच्या जागा पालिकेला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला आहे. या निर्णयामुळे पालिका क्षेत्रात सध्या कार्यरत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, तसेच २३ उपकेंद्रे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय सरकारी पातळीवर घेण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत स्थलांतराला मान्यता देणारा ठराव संमत करण्यात आला आहे.
निर्मळ येथील आरोग्य केंद्र वसईतील चंद्रपाडा, तर सोपारा येथील आरोग्य केंद्र अर्नाळा आणि चंदनसार येथील आरोग्य केंद्र वाडा तालुक्यातील निंबवली येथे स्थलांतरित करण्याचे प्रस्तावित आहे. स्थलांतराच्या २३ पैकी १० उपकेंद्रे महापालिका क्षेत्राबाहेरील गावांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे प्रस्तावित आहे. चार उपकेंद्रे वाडा, तीन उपकेंद्रे पालघर, तीन उपकेंद्रे जव्हार, डहाणू तालुक्यात दोन, तर विक्रमगड तालुक्यात एक उपकेंद्र स्थलांतरित होणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.