पालघरमधील मच्छीमारांना सतर्कतेचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
पालघर, ता. २५ : ओमानच्या समुद्रात कंटेनर भरलेल्या अवाढव्य जहाजाला जलसमाधी मिळाली आहे. ते बुडाल्यानंतर या जहाजावरील कंटेनर्स पाण्याच्या प्रवाहाने अरबी समुद्रात पोहोचले आहेत. काही कंटेनर गुजरात किनाऱ्यावर आले असून, पालघर जिल्ह्याच्या हद्दीत हे कंटेनर पाण्याच्या तरंग प्रवाहासोबत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना मत्स्यव्यवसाय विभागाने सावधानतेचा इशारा दिला आहे. रात्रीच्या वेळी या कंटेनरसोबत मासेमारी बोटींचा अपघात घडण्याची शक्यता लक्षात घेता मच्छीमारांनी सजग व सतर्क राहावे, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय विभागाने केले आहे.
ओमानच्या सुमारे २० नॉटिकल मैल अंतरावर सलालाह येथे २१ जुलै रोजी एमबी फोनिक्स १५ कॉमोरास फ्लॅग हे कंटेनर मालवाहू जहाज बुडाले. जहाजावर असलेल्या ३४६ पैकी ४८ कंटेनर समुद्रात हरवले गेले. त्यामधील ४० कंटेनर अरबी समुद्रामध्ये पाण्याच्या प्रवाहासोबत वाहून आले आहेत. या कंटेनरमुळे मासेमारी करताना मच्छीमारांना धोका उद्भवू शकतो. तसेच मच्छीमारांच्या बोटींचे मोठे नुकसान होऊ शकते. समुद्राचा प्रवाह आणि पाण्याच्या तरंग दिशेनुसार हे कंटेनर काही दिवसात गुजरात, दमण दीव आणि शेजारील किनाऱ्यावर वाहून येण्याची शक्यता आहे.
बोटींच्या अपघातांची शक्यता
कंटेनरचा काही भाग पाण्यात तर काही भाग बाहेर आहे. त्यामुळे दृश्यमानतेमध्ये कंटेनर दिसणे अवघड होणार आहे. हे कंटेनर बोटीच्या मार्गात अडथळा आणणारे किंवा अपघात घडणारे ठरू शकतात. त्यामुळे खबरदारी बाळगून समोर लक्ष ठेवून बोट मार्गक्रमण करा, समोर काही वस्तू दिसल्यास बोटीचा वेग कमी करा, संशयस्पद असेल तर लगेच यंत्रणाना तसा संदेश दया व खबरदारी बाळगावी, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्तांमार्फत करण्यात आले आहे.
