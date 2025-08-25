अपघातसत्रानंतर वाहतुकीसाठी मार्ग बंद
तारापूर (बातमीदार) : बोईसरमधील सिडको बाह्यवळण मार्गावर पसरलेल्या चिखलामुळे दुचाकीचालकांची घसरगुंडी होऊन एकाच दिवसात सहा अपघात झाले. यामुळे हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे.
बोईसरमधील सिडको बाह्यवळण मार्गाच्या एकूण ५०० पैकी ४०० मीटरचे काँक्रीटीकरण पूर्ण झाले असून, उर्वरित १०० मीटर भागाचे काम सिडको विभागाच्या परवानगीअभावी रखडले आहे. रस्त्याचा हा कच्चा भाग पावसामुळे चिखलमय झाला असून, ये-जा करणाऱ्या वाहनांच्या टायरमुळे काँक्रीट रस्त्यावरदेखील चिखल पसरला आहे. चिखलामुळे दुचाकीस्वारांची घसरगुंडी उडत असून, शनिवारी (ता. २३) दिवसभरात या ठिकाणी सहा अपघात झाले. अपघातामध्ये सुदैवाने कोणालाही जास्त दुखापत झाली नाही, मात्र सिडको बाह्यवळण मार्गाच्या दुरवस्थेचा प्रश्न पुन्हा समोर आला असून, अपघातांमुळे हा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.
