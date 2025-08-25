कोपरखैरण्यात चिंतामणी गणरायांचे स्वागत
कोपरखैरणेत चिंतामणी गणरायाचे वारकऱ्यांच्या गजरात स्वागत
नवी मुंबई, ता. २५ (बातमीदार) : कोपरखैरणे येथे गणेशोत्सवाची रंगत वाढवणारे चिंतामणी गणरायाचे रविवारी (ता. २४) भक्तांच्या जयघोषात मिरवणुकीने आगमन झाले. यंदाच्या गणेशोत्सवाचा शुभारंभ बाप्पांच्या मंगलमय स्वागताने उत्साहात झाला.
सकाळपासूनच कोपरखैरणे परिसरात भक्तांचा उत्साह ओसंडून वाहत होता. वारकरी संप्रदायातील भाविकांनी टाळ-चिपळ्या, अभंग, कीर्तन आणि भजनांच्या माध्यमातून गणरायाचे स्वागत केले. ‘गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया’च्या गजरात ढोल-ताशा, झांज-लेझीम आणि पारंपरिक वाद्यांच्या तालावर वाजणाऱ्या गजराने वातावरण दुमदुमून गेले. या आगमन मिरवणुकीत महिला, युवक आणि बालकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. वारकऱ्यांच्या भजन-कीर्तनामुळे मिरवणुकीत भक्तिभाव आणि आध्यात्मिकतेचा अनोखा संगम अनुभवायला मिळाला. गणेशोत्सवाच्या दहा दिवसांत धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून, समाजातील सर्व घटकांना सहभागी करून घेण्यावर भर देण्यात येणार आहे. चिंतामणी बाप्पांच्या आगमनाने कोपरखैरणे परिसरात भक्ती, श्रद्धा आणि उत्साहाची अनोखी ऊर्जा निर्माण झाली आहे.
