गणपती विसर्जन करणाऱ्या कोळी बांधवांना मानधन
गणपती विसर्जन करणाऱ्या कोळीबांधवांना मानधन
कल्याण, ता. २५ (वार्ताहर) : कल्याण डोंबिवली महापालिका अ प्रभागातील गणेशघाटावर दरवर्षी गणपती विसर्जनासाठी मदत करणाऱ्या कोळीबांधवांना मानधन आणि प्रशस्तिपत्रक देऊन सन्मानित करण्याची मागणी भाजपचे पदाधिकारी सुशील पायाळ यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. गणेश उत्सवाच्या काळात स्थानिक कोळीबांधव पालिका प्रशासनासह सामान्य जनतेला विसर्जनाच्या कार्यात मदत करतात. मात्र कोळीबांधवांच्या मते, त्यांनी नि:स्वार्थ मदत केल्यावरही पालिकेकडून त्यांचा उल्लेखनीय सन्मान झालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या मनातील खदखद दूर करावी आणि त्यांचे सहकार्य पुढेही सुरू राहावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सुशील पायाळ यांनी या मागणीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेऊन नि:स्वार्थपणे मदत करणाऱ्या कोळीबांधवांचा मान-सन्मान करण्याची विनंती आयुक्तांकडे केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.