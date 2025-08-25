पनवेलमधील इच्छुकांना दिलासा
पनवेलमधील इच्छुकांना दिलासा
प्रभागरचनेत फारसा बदल होणार नसल्याचे संकेत
पनवेल, ता. २५ (बातमीदार) ः मुंबईसह इतर ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग महत्त्वाच्या महापालिकांनी आपापल्या वॉर्डरचना जाहीर केल्या असून, पनवेलसाठीही २०१७ प्रमाणेच प्रभागरचना राखली जाण्याची शक्यता आहे. अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेळके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पनवेल महापालिकेच्या प्रभागरचनेची अधिकृत जाहिरात होण्याची शक्यता आहे.
विश्वसनीय सूत्रांनुसार, २०१७ मध्ये प्रथम सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर तयार केलेली प्रभागरचना मोठ्या प्रमाणात कायम राहणार आहे. किरकोळ बदल वगळता पूर्वीचीच रचना राहणार असल्याने इच्छुक आणि संभाव्य उमेदवारांना बऱ्याच अंशी दिलासा मिळेल. पनवेल महापालिकेत २० प्रभाग असून, एकूण नगरसेवकांची संख्या ७८ राहणार आहे. यापैकी १८ प्रभागांमध्ये चार नगरसेवक निवडले जातील, तर उर्वरित दोन प्रभागांमध्ये तीन नगरसेवकांची निवड होईल. मध्यंतरी महाविकास आघाडीने सदस्य रचनेत बदल करून सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सत्तेत आल्यावर हा निर्णय रद्द करून पुन्हा बहुसंख्य सदस्य रचनेला प्राधान्य देण्यात आले. ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुका काही काळ स्थगित होत्या, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी निकाल देत येत्या चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
...................
प्रभागांचे तपशील
प्रभाग १ ते ६ : समाविष्ट गाव व खारघर परिसर
प्रभाग ७ ते १०: कळंबोली वसाहत व आसूड, वळवली, टेंभुर्डे, खिडुकपाडा गावांचा समावेश
प्रभाग ११ ते १३ : मुख्यतः कामोठे भाग
प्रभाग १४ : खांदागाव व पनवेलच्या काही भागांचा समावेश
प्रभाग १५ : संपूर्ण खांदा वसाहत
प्रभाग १६ व १७ : नवीन पनवेल भाग
प्रभाग १८ व १९ : संपूर्ण पनवेल शहर
प्रभाग २० : तक्का, पोदी आणि काळुंद्रे गाव
...................
निवडणुकीची तयारी
राज्यात सर्वत्र प्रभागरचनेची प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नवी मुंबई या मोठ्या महापालिकांनी आपापले प्रारूप जाहीर केले आहे, तर इतर महापालिकांची रचना अजून प्रतीक्षेत आहे. पनवेलसाठी किरकोळ बदल वगळता २०१७ प्रमाणेच वॉर्ड कायम राहणार आहेत. विशेष म्हणजे इच्छुक उमेदवार आणि स्थानिक राजकीय पक्षांसाठी आरक्षणाच्या सोडतीनंतर त्यांचे भवितव्य प्रभागरचनेवर अवलंबून राहणार आहे.
..................
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुकीची आव्हाने
राज्यात सव्वा सहाशेहून अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका काही काळ ठप्प होत्या. त्या ठिकाणी प्रशासक राज सुरू होते. निवडणूक घेण्यासाठी एक लाखाहून अधिक व्हीव्हीएम मशीनची आवश्यकता असते, मात्र पुरेशा मशीन उपलब्ध नसल्यामुळे निवडणुका दोन टप्प्यात घेतल्या जाणार आहेत. ग्रामीण झेडपी निवडणुका आधी, तर शहरी महापालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुका नंतर होणार आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर पनवेल महापालिकेची रणधुमाळी सुरू होईल.
...........
कोटी
पनवेल महापालिकेच्या प्रभागरचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला असून, तो निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यांच्या परवानगीनंतर तो जाहीर करण्यात येईल. अंदाजे ३ किंवा ४ सप्टेंबरच्या दरम्यान ही प्रक्रिया होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर हरकती आणि सूचना मागवण्यात येते.
-गणेश शेटे
अतिरिक्त आयुक्त
पनवेल महानगरपालिका
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.