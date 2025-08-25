लोकार्पण झालेल्या पाच बस गायब?
मुरबाड, ता. २५ (बातमीदार) : गौरी-गणपती सणानिमित्त मुरबाडकरांना भेट म्हणून आमदार किसन कथोरे यांच्या प्रयत्नातून रविवारी (ता. २४) पाच नवीन बसचे लोकार्पण झाले. मात्र, या बस रातोरात गायब झाल्याने सोमवारी (ता. २५) मुरबाड-कल्याण मार्गावरील तब्बल १३ फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या. यामुळे शेकडो प्रवाशांचे हाल झाले.
मुरबाड आगारात काही दिवसांपूर्वी पाच बस दाखल झाल्या होत्या. त्यात आणखी पाच बस जोडून एकूण दहा बसची उपलब्धता झाली होती. मात्र, या बस सोमवारी प्रवाशांसाठी उपलब्ध न राहता, नेमक्या कुठे गेल्या याबाबत कोणतीही ठोस माहिती मिळाली नाही. नगर-आळेफाटा येथील काही बस मुरबाड आगारात ठेवल्या तरी प्रवाशांच्या सोयीसाठी एकही बस कल्याणकडे सोडण्यात आली नाही. उलट बस रिकाम्या विठ्ठलवाडी आगाराकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे वाहतूक नियंत्रक कक्षातून सांगण्यात आले.
गौरी-गणपती सणात प्रवाशांना वेळेवर घरी जाता यावे, म्हणून ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील विविध एसटी आगारांतून जादा गाड्या सोडण्यात येत आहेत. मात्र, मुरबाड आगाराने याउलट भूमिका घेतल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. नियमित सुटणाऱ्या बस व्यतिरिक्त जादा बस सोडणे तर दूरच, सोमवारी नियमित १३ फेऱ्या रद्द झाल्याने प्रवासी हैराण झाले. यामुळे नाईलाजास्तव शेकडो प्रवाशांना खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागला. मुरबाड–कल्याण मार्गावर बस उपलब्ध नसल्याने एसटी आगारात प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली होती.
अधिकारी संपर्काबाहेर
मुरबाड आगारप्रमुख योगेश मुसळे यांच्याशी या संदर्भात संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी फोन उचलला नाही. सकाळी वाहतूक नियंत्रक व्यतिरिक्त कोणतेही वरिष्ठ अधिकारी मुरबाड आगारात हजर नव्हते.
मुरबाड : कल्याणकडे जाणाऱ्या बस उपलब्ध नसल्याने आगारात प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली होती.
