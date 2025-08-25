टीजेएसबी बँकेची शाखा बदलापूर पूर्वेत सुरू
बदलापूर, ता. २५ : नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात देशात अग्रणी असलेल्या टीजेएसबी सहकारी बँकेची १५९वी आणि बदलापूरमधील तिसरी शाखा सोमवार (ता. २५)पासून कार्यान्वित झाली आहे. कुळगाव-बदलापूर येथे सुरू करण्यात आलेल्या या नव्या शाखेचे उद्घाटन बँकेचे अध्यक्ष शरद गांगल यांच्या हस्ते झाले.
या वेळी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल आरेकर, महाव्यवस्थापक विनायक गोरे, क्षेत्रीय प्रमुख प्रिती देशपांडे, शाखा व्यवस्थापक सौरभ फाटक यांची उपस्थित होते. उद्घाटन सोहळ्यास बदलापूर परिसरातील मान्यवरांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली. यात बांधकाम व्यावसायिक व सामाजिक कार्यकर्ते आशीष गोळे, ज्येष्ठ सनदी लेखापाल श्रीधर फडके, रा. स्व. संघाचे विवेक पाटील, सहकार भारतीच्या अश्विनी बुलाख, बांधकाम व्यावसायिक श्याम शानबाग आणि माजी नगराध्यक्ष राजन घोरपडे यांचा विशेष सहभाग होता.
शाखेच्या पहिल्याच दिवशी बचत खाते, करंट खाते, गृह आणि वाहन कर्ज, म्युच्युअल फंड व विमा यांसारख्या सेवांना नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह सर्व प्रकारच्या बँकिंग सेवा या शाखेत उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
बदलापूर : टीजेएसबी बँकेची तिसरी शाखा बदलापूर पूर्वेत सुरू करण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.