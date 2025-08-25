म्हाडाच्या दुकानांसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ
म्हाडाच्या गाळ्यांसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ
अल्प प्रतिसादामुळे ८ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करता येणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : म्हाडाच्या मुंबईमधील विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांतील १४९ व्यावसायिक गाळ्याचा ऑनलाइन लिलावा केला जाणार आहे. अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे इच्छुकांना ८ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. दरम्यान, या दुकानांसाठी केवळ ५५६ एवढे कमी अर्ज आल्याने मुदतवाढ दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यानुसार अनिवासी गाळ्यांच्या ई-लिलावाद्वारे विक्रीसाठी सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे.
म्हाडाचे मुलुंड गव्हाणपाडा येथे सहा अनिवासी गाळे, कुर्ला-स्वदेशी मिल येथे पाच, तुंगा पवई येथे दोन, कोपरी पवई येथे २३, चारकोप येथे २३, जुने मागाठाणे बोरीवली पूर्व येथे सहा, महावीरनगर कांदिवली पश्चिम येथे सहा अनिवासी गाळे, प्रतीक्षानगर सायन येथे नऊ, अँटॉप हिल वडाळा येथे तीन, मालवणी मालाड येथे ४६ अनिवासी गाळे, बिंबिसारनगर गोरेगाव पूर्व येथे १७ व शास्त्रीनगर गोरेगाव, सिद्धार्थनगर, मजासवाडी जोगेश्वरी पूर्व येथे प्रत्येकी एक व्यावसायिक गाळा विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची मुदत २८ ऑगस्ट होती. तत्पूर्वीच म्हाडाने अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे तांत्रिका कारणामुळे अर्ज न करू शकणाऱ्या इच्छुकांना अर्ज करणे शक्य होणार आहे. नव्या वेळापत्रकानुसार ई-लिलावाकरिता https://eauction.mhada.gov.in संकेतस्थळावर अर्ज करण्यासाठी ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. १० सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजेपासून सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत संगणकीय प्रणालीमध्ये पात्र ठरलेल्या अर्जदारांसाठी ऑनलाइन बोली स्वरूपातील ई-लिलाव www.eauction.mhada.gov.in या संकेतस्थळावर होणार आहे. ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता https://eauction.mhada.gov.in व https://mhada.gov.in या दोन्ही संकेतस्थळांवर ई-लिलावाचा एकत्रित निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे.
