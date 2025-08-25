गांजा तस्करीप्रकरणी १३ आरोपींना अटक
गांजा तस्करीप्रकरणी १३ आरोपींना अटक
७० लाखांचा माल जप्त
कल्याण, ता. २५ (बातमीदार) : कल्याण पोलिसांनी शहरात येणाऱ्या गांजाच्या मोठ्या तस्करीचा छडा लावला आहे. या कारवाईत एकूण १३ आरोपींना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून ११५ किलो गांजा, पिस्टल, काडतुसे, वॉकीटॉकी व काही वाहने असा एकूण ७० लाख तीन हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
कल्याण-डोंबिवलीत मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थांचा पुरवठा करणारी साखळी पोलिसांनी उलगडली आहे. पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांनी बदलापूर, ठाणे, सोलापूर, विशाखापट्टणम येथे जाऊन आरोपींना मुद्देमालासह जेरबंद केले. आंध्र प्रदेशमधील आरोपी जंगल भागात एकमेकांशी संपर्क करण्यासाठी वॉकीटॉकी वापरीत असल्याचेही पोलिसांच्या तपासात समोर आले आहे. पोलिसांनी त्यांच्याकडून संपूर्ण संच व अग्निशस्त्रे हस्तगत केली आहेत. बाबर उस्मान शेख (वय २७), गुफरान हनान शेख (२९), सुनील मोहन राठोड (२५), आझाद अब्दुल शेख (५५), रेश्मा अल्लाउद्दीन शेख, शुभम ऊर्फ सोन्या शरद भंडारी (२६), सोनू हबीब सय्यद (२४), आसिफ अहमद अब्दुल शेख (२५), प्रथमेश हरिदास नलवडे (२३), रितेश पांडुरंग गायकवाड (२१), अंबादास नवनाथ खामकर (२५), आकाश बाळू भिताडे (२२), योगेश दत्तात्रय जोध (३४) अशी अटक आरोपींची नावे आहेत. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे. यापुढेही अशाच प्रकारच्या कारवाया करणार असल्याचे अपर पोलिस आयुक्त संजय जाधव यांनी सांगितले.
