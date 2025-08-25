अमित साटम यांची स्पर्धकांवर मात
अमित साटम यांची स्पर्धकांवर मात
मराठी चेहऱ्यालाच फडणवीस यांची पसंती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : भाजप मुंबई अध्यक्षपदासाठी जोरदार स्पर्धा सुरू होती. यामध्ये आमदार प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, सुनील राणे यांची नावे चर्चेत होती. त्यांच्याऐवजी अमित साटम यांच्या नावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पसंती दिली. मुंबई महापालिकेत ठाकरे बंधूंशी सामना करावा लागणार असल्याने ठाकरे यांच्या कार्यकाळात मुंबई महापालिकेत झालेल्या गैरव्यव्यवहारावर साटम यांनी ताशेरे ओढले होते. पालिकेतील पोलखोल साटम यांनी केली होती. त्यांच्या पालिकेतील आणि विधिमंडळातील कामाची दखल घेऊन फडणवीस यांनी साटम यांची मुंबई भाजपच्या अध्यक्षपदी निवड केल्याची चर्चा भाजप वर्तुळात आहे.
ॲड. आशीष शेलार यांना मंत्रिपद मिळाल्यानंतर मुंबई भाजपचे अध्यक्षपद कोणाला मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. त्यामुळे मुंबई अध्यक्षपदासाठी भाजपचे प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, सुनील राणे ही नावे समोर आली. तसेच त्यापूर्वी माजी खासदार मनोज कोटक यांचेही नाव चर्चेत होते. मात्र ते खासदार झाले आणि त्यांचे नाव मागे पडले. माजी खासदार गोपाळ शेट्टी यांचीही मुंबई भाजपचे अध्यक्ष व्हावे, अशी सुप्त इच्छा होती. मुंबईत होऊ घातलेल्या पालिकेच्या निवडणुका आणि सध्या ठाकरे बंधू एकत्र आल्याची परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत मराठी चेहरा देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस हे पालिकेची निवडणूक लढणार आहेत. साटम यांनी मुंबई महापालिकेत नगरसेवक म्हणून अनेक वर्षे काम केले आहे. त्यांना मुंबई महापालिकेच्या कामाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. पालिकेत शिवसेनेची सत्ता होती. त्या काळात झालेला आर्थिक गैरव्यवहार तसेच कोरोना काळात झालेल्या घोटाळ्यांची पोलखोल केली आहे. त्यामुळे ते फडणवीस यांच्या जवळ गेले. दरेकर, लाड, राणे हे फडणवीस यांच्या जवळचे असूनही त्यांना पालिकेतील अनुभव नसल्याने त्यांची नावे मागे पडल्याची चर्चा आहे. ‘विकासाची कामे लोकांपर्यंत पोहोचवून मुंबई महापालिकेत महायुतीचा भगवा फडकवून पालिकेत महायुतीचा महापौर बसवू,’ असा विश्वास साटम यांना वाटत आहे.
निष्ठावंतांना संधी
भाजपमध्ये निष्ठावंतांना संधी दिली जाते, त्यांना महत्त्वाची पदे दिली जातात. बाहेरून आलेल्यांना ती संधी नाकारली जाते. अमित साटम मुंबई अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीवरून हेच स्पष्ट दिसते. दरेकर, लाड हे बाहेरून आले आहेत. ते पक्षात तसे नवखे आहेत. त्यामुळे त्यांना डावलल्याचे बोलले जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.