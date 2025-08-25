मध्यरात्री पोलिसांची धडक मोहीम
उल्हासनगर, ता. २५ (वार्ताहर) : गुन्हेगारी प्रवृत्तींना रात्रीच्या अंधारात कायद्याचा झटका देत उल्हासनगर परिमंडळ ४ मध्ये पोलिस दलाने ऑपरेशन ऑल आऊटच्या माध्यमातून गुन्हेगारीला जबरदस्त फटका दिला. २४ ऑगस्टच्या मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून ते पहाटे ३ वाजेपर्यंत पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक आयुक्त अमोल कोळी यांच्या नेतृत्वाखाली ही धडक मोहीम राबवण्यात आली. संपूर्ण कारवाई नियोजनबद्ध पद्धतीने पार पडली.
या मोहिमेत ४६ अधिकारी व २०५ पोलिस अंमलदार अशा २५१ जणांचा फौजफाटा गुन्हेगारी अड्ड्यांवर तैनात होता. या कारवाईत विविध गुन्हेगारी प्रकरणांत आठ अटक व ५२ नोटिसा बजावण्यात आल्या. दारूबंदी कायद्यातील नऊ प्रकरणांवर कारवाई झाली, तर अमली पदार्थ वापर (एनडीपीएस) प्रकरणांत १० गुन्हे नोंदवले गेले. कोप्ता कायद्यांतर्गत तंबाखूजन्य उत्पादनांवर २७ नोटिसा देण्यात आल्या. एपीडीए कायद्यान्वये सहा तडीपार प्रकरणांत चार आरोपींना अटक आणि दोन जणांना नोटिसा बजावण्यात आल्या.
यावेळी पोलिसांनी ९८ लॉज व बारची तपासणी केली, तसेच १५४ हिस्ट्रीशीटर व्यक्तींवर बारीक नजर ठेवली. आर्म्स अॅक्ट अंतर्गत चार प्रकरणांत तीन अटक व एक नोटीस देण्यात आली. प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ३३ प्रकरणांवर सीआरपीसीअंतर्गत कारवाई झाली. याशिवाय ५६ अदाखल गुन्हा प्रकरणांत नोटिसा बजावण्यात आल्या. नाकाबंदी दरम्यान २९६ वाहनांची तपासणी करून वाहतूक पोलिसांच्या सहकार्याने तब्बल ८६ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
कारवाईचा उद्देश शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि गुन्हेगारीला रोखणे हा होता. ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’च्या माध्यमातून पोलिस दलाने स्पष्ट संदेश दिला की गुन्हेगारी कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही. ही मोहीम पुढील काळात अधिक तीव्रतेने राबवली जाणार असल्याचे पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी सांगितले.
झोन ४ मध्ये कायद्याचे राज्य अबाधित राहणार आहे. ही कारवाई केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित नसून, ती नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या भावनेला बळ देणारी आहे. रात्रीच्या अंधारात पोलिसांनी दाखवलेली तत्परता आणि संघटितपणा उल्लेखनीय आहे. लॉज, हिस्ट्रीशीटर, अमली पदार्थ, तडीपार, आर्म्स अॅक्ट अशा सर्व क्षेत्रांत कारवाई करत सर्वांगीण प्रभाव निर्माण केला आहे. येणाऱ्या काळात अशा अधिक प्रभावी मोहिमा राबवून गुन्हेगारीवर ठाम नियंत्रण ठेवले जाईल, यासाठी पोलिस दल कटिबद्ध आहे.
- सचिन गोरे, पोलिस उपायुक्त
