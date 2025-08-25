वाहतूक कोंडीचा आमदारांना फटका
टेम्पो चालक-मालक संघटनांचे काल्हेरला आंदोलन
भिवंडी ता. २५ (वार्ताहर) ः घोडबंदर रस्ता दुरुस्तीसाठी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अवजड वाहनांची वाहतूक भिवंडीकडे वळविल्याने याविरोधात शनिवारी (ता. २४) संतप्त भिवंडीकरांनी अंजुरफाटा येथे रस्ता रोको आंदोलन केले होते. त्यानंतर आता सोमवारी (ता. २५) पुन्हा एकदा स्थानिक आणि टेम्पो चालक-मालक संघटनांनी एकत्र येत काल्हेर येथे जोरदार घोषणाबाजी केली. तसेच हातात फलक घेऊन जोरदार आंदोलन केले. यामुळे अंजुरफाटा कशेळी रस्त्यावर प्रचंड प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. याचा फटका आमदार शांताराम मोरे यांनाही बसला.
वाहतूक कोंडीच्या प्रश्नावर स्थानिकांची वाहतूक शाखेच्या पुढाकाराने होलीमेरी स्कूल येथे बैठकीचे आयोजन केले होते. आमदार शांताराम मोरे, वाहतूक विभागाचे पोलिस उपायुक्त पंकज शिरसाट यांच्यासमोर अनेकांकडून भिवंडी रस्त्यांवर वळविण्यात आलेल्या अवजड वाहतुकीसंदर्भात नाराजी व्यक्त केली. अंजुरफाटा कशेळी मार्गावरील अवजड वाहतूकसंदर्भात मांडलेल्या सूचनांनुसार सकाळी ९ ते रात्री ९ या वेळेत अवजड वाहनांना ग्रामीण भागात बंदी घालावी, रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवावीत, रस्त्यावरील वळण रस्ते बंद करावेत, अशा मागण्या आमदार मोरे यांनी केल्या. वाहतूक विभागाचे पोलिस उपायुक्त पंकज शिरसाट यांनी अवजड वाहतूक रात्री ९ ते सकाळी ९ या वेळेत सुरू ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
व्हिडिओ व्हायरल
बैठकीसाठी आमदार शांताराम मोरे येत असताना त्यांनासुद्धा वाहतूक कोंडीचा फटका बसला. त्यामुळे त्यांना आपले वाहन सोडून पायी शाळेत बैठकीसाठी यावे लागले. या वेळी होलीमेरी शाळेतील विद्यार्थ्यांनी आमदार मोरे यांच्याकडे वाहतूक कोंडीबाबत तक्रारी केल्या, तर अनेकांनी या घटनेचे व्हिडिओ व्हायरल केले आहेत. या घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांत चांगलाच व्हायरल झाला आहे.
