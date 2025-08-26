कुलाब्यातील विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण बंद
पालिकेने दिली पर्यायी जागा
सकाळ वृ्त्तसेवा
मुंबई, ता. २६ ः कुलाब्यातील मुंबई महापालिका शाळेतील जवळपास १,२०० इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत प्रत्यक्ष शिक्षण घेता येऊ लागले आहे. दोन महिन्यांपासून ऑनलाइन शिक्षणाचा त्रास सहन करणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना अखेर पालिकेने कुलाबा मार्केट एल.पी. मराठी शाळेच्या तिसऱ्या मजल्यावर पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिली आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी कुलाब्यातील एन. ए. सावंत मार्गावरील मुंबई पब्लिक स्कूलच्या इमारती धोकादायक ठरवून बंद करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सुमारे २,८०० विद्यार्थ्यांचा प्रश्न निर्माण झाला होता. दरम्यान, इतर माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी तात्पुरती व्यवस्था झाली; मात्र इंग्रजी माध्यमातील सुमारे १,५०० विद्यार्थ्यांना जुलैपासून ऑनलाइन शिक्षण घ्यावे लागत होते.
स्मार्टफोन, नेटवर्क आणि जागेअभावी विद्यार्थ्यांना अभ्यास करणे अशक्य झाले होते. आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी जागा शोधू शकत नाही, हे दुर्दैवी होते, असे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी सांगितले.
पालकांचे आंदोलन
यासंदर्भात नार्वेकर यांनी ६ ऑगस्ट रोजी राज्य बाल हक्क आयोगाला पत्र पाठवून हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. तसेच ११ ऑगस्ट रोजी पालकांसह आंदोलनही केले होते. महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याशी संपर्क साधून त्यांनी तातडीने उपाययोजना करण्यास भाग पाडले. दरम्यान, आता विद्यार्थ्यांना पर्यायी जागा मिळाली असून, शाळाही सुरू झाली आहे. पालक आणि विद्यार्थ्यांची लढाई यशस्वी ठरली, असे नार्वेकर यांनी सांगितले.
