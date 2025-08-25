योगी आदित्यनाथ यांच्यावरील चित्रपटाला हिरवा कंदील
योगी आदित्यनाथ यांच्यावरील चित्रपटाला हिरवा कंदील
प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्याचे उच्च न्यायालयाचे ‘सीबीएफसी’ला आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. २५) हिरवा कंदील दिला. हा चित्रपट कोणत्याही दृश्याला कात्री न लावता प्रदर्शित होणार असून, निर्मात्यांना प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश केंद्रीय चित्रपट प्रमाण मंडळाला (सीबीएफसी) दिले.
वारंवार आदेश देऊनही सीबीएफसीतर्फे चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र दिले जात नव्हते. त्यामुळे चित्रपटाच्या निर्मात्यांच्या याचिकेवर निर्णय देऊ, पण त्याआधी स्वत: चित्रपट पाहू, असे न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. आपण हा चित्रपट पाहिला असून, त्यात काहीही आक्षेपार्ह आढळलेले नसल्यामुळे, कोणत्याही दृश्याला कात्री न लावता तो प्रदर्शित केला जाऊ शकतो, असे खंडपीठाने म्हटले. तसेच, चित्रपटातील काही दृश्यांना कात्री लावण्याची शिफारस करणारा सीबीएफसीचा आदेश खंडपीठाने रद्द करून चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर हा चित्रपट काल्पनिक आहे आणि वास्तविक घटनांनी प्रेरित आहे, असे सांगणारा तीन ओळींची सूचना चित्रपटाच्या सुरुवातीला समाविष्ट करण्यात आल्याचे चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी न्यायालयाला सांगितले. ते नोंदवून घेतले. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र सादर केले गेले नसल्याचा दावा करून आणि आणखी काही आक्षेप घेऊन सीबीएफसीने चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र नाकारले होते. त्याविरोधात चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
