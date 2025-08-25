‘घोडबंदर’वर वाहतुकीत बदल
मेट्रोचे डबे चढवण्याचे काम सुरू
ठाणे शहर, ता. २५ (बातमीदार) ः गणेशोत्सवाच्या मुहूर्तावर घोडबंदर मार्गावर मेट्रोच्या बोगी चढवल्या जाणार असल्याने या मेट्रोच्या कामाला गती मिळाल्याचे दिसत आहे. या मार्गावरील आनंदनगर चौकातील मेट्रो ट्रॅकवर बोगी (डबे) चढवण्याचे काम सुरू आहे. दोन दिवसांत दोन डबे आणि इंजिन चढवण्यात आले असून, आणखी चार डबे चढवले जाणार असल्याने या मार्गावरील वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे.
मुंबई, ठाण्यातील वाहतुकीला गती मिळावी, प्रवाशांची कोंडी होऊ नये यासाठी वडाळा-ठाणे-कसारवडवली मेट्रो ४चे काम हाती घेण्यात आले आहे. ३२.३२ किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग पुढील दोन वर्षांपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार कामाला गती दिली जात आहे. मेट्रो ४ ए कसारवडवली–घोडबंदरची लांबी ४.२ किमी असून, प्रकल्पाचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. या दोन्ही मार्गांवर ३४ स्थानके आहेत. आनंदनगर येथील ट्रॅकवर बोगी चढवून लवकरच त्याची ट्रायल घेतली जाणार आहे. बोगी चढवण्याचे काम मंगळवारीही (ता. २६) होणार असून, या कामाकरिता येथील वाहतुकीत बदल केले आहेत.
असे असतील बदल
- ठाण्याहून घोडबंदरकडे जाणारा मार्ग डी-मार्ट ते आनंदनगर या भागात एकेरी वाहतूक सुरू राहणार
- लहान वाहने डी-मार्टपासून डावीकडे वळवून कासार वडवली पोलिस ठाण्यासमोरून आनंदनगर सिग्नलकडे वळवली जाणार
ट्रॅकवर मेट्रोचे डबे चढवण्याच्या कामाकरिता आनंदनगर परिसरात वाहतूक कोंडी होऊ नये याची काळजी घेण्यात आली आहे. वाहनचालक आणि नागरिकांनी या कामाची नोंद घेऊन वाहतूक पोलिसांना सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.
- पंकज शिरसाट, उप आयुक्त वाहतूक, ठाणे पोलिस आयुक्तालय विभाग
