पालिकेचे आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार जाहीर
शिक्षकांनी केलेल्या कामाच्या आधारावर निवड
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : माजी राष्ट्रपती सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन यांच्या ५ सप्टेंबर या जन्मदिवशी त्यांची स्मृती चिरंतन राहावी, यासाठी या दिवशी आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्काराने शिक्षकांना सन्मानित करण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिका शिक्षण विभागातर्फे यंदाचा २०२४-२५चा आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. शिक्षक महापौर पुरस्कारात ५० आदर्श शिक्षकांची निवड करण्यात आली आहे. दरम्यान, आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार सोहळा लवकरच आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती उपायुक्त (शिक्षण) डॉ. प्राची जांभेकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
शिक्षण विभागातील महापालिका प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक ज्ञानदानाचे काम करीत आहेत. त्यांचा गौरव करण्याची परंपरा १९७१ पासून आजपर्यंत कायम राहिली आहे. १९७१मध्ये आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन केले. त्या वेळी दोन शिक्षकांना आर्दश शिक्षक महापौर पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले होते. मात्र यथावकाश आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कारात बदल होत गेले. २०११ पासून ५० आदर्श शिक्षकांना महापौर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येत आहे. यंदा १४२ शिक्षकांच्या मुलाखती घेऊन त्यातून ५० आदर्श शिक्षकांची निवड करण्यात आली असल्याचे डॉ. जांभेकर यांनी सांगितले. या वेळी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) सुजाता खरे तसेच विविध माध्यमांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.
५० शिक्षकांना प्रत्येकी ११ हजार रुपये
पालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, खासगी अनुदानित शाळा व विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांतील आदर्श आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी सतत झटणाऱ्या ५० शिक्षकांना प्रत्येकी ११ हजार रुपये, सोन्याचा मुलामा दिलेले पदक, शाल, श्रीफळ व फेटा देऊन लवकरच गौरवण्यात येणार असल्याचे उपआयुक्त प्राची जांभेकर यांनी सांगितले.
अशी होते निवड!
१० वर्षे निष्कलंक सेवा
पट नोंदणी व विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी केलेले प्रयत्न
शिक्षकांचे शैक्षणिक कार्यात केलेले उल्लेखनीय कार्य
विद्यार्थ्यांसाठी केलेले लेखन कार्य
शैक्षणिक प्रकल्पात मिळवलेले पुरस्कार
