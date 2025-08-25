महामार्गावरील अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
मनोर, ता. २५ (बातमीदार) ः मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर वाडा खडकोना गावाच्या हद्दीत भरधाव वेगातील दुचाकी सिमेंट ब्लॉकला धडकून झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. पूनम सहानी (वय ५५) असे त्यांचे नाव होते. या अपघातात धीरज सहानी गंभीर जखमी झाला आहे. रविवारी रात्री १२ वाजण्याच्या सुमारास अपघात झाला होता. याप्रकरणी मनोर पोलिस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पूनम सहानी स्कुटीने त्यांचा मुलगा धीरज सहानी याच्यासोबत भाईंदर येथून गुजरात राज्यातील वलसाडच्या दिशेने जात असताना हा अपघात झाला. धीरजला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अपघातात जखमी धीरज सहानी याच्या फिर्यादीवरून मनोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
