नवी मुंबईत मतदारयादीत ७६ हजार दुबार नावे
निवडणुकीपूर्वी वगळा; काँग्रेसची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २५ : नवी मुंबईतील मतदारयादीत तब्बल ७६ हजार दुबार नावे असल्याची तक्रार नवी मुंबई काॅँग्रेसने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. नवी मुंबई जिल्हा प्रवक्ते रवींद्र सावंत यांनी आज जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांची शिष्टमंडळासोबत जाऊन भेट घेतली. या वेळी आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दुबार नावे वगळण्याची लेखी मागणी काँग्रेसतर्फे करण्यात आली.
नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील ऐरोली व बेलापूर विधानसभा मतदारसंघातील मतदारयाद्या सदोष असल्याने निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रात दोन्ही विधानसभा मतदारसंघांत जवळपास ७६ हजारांहून अधिक दुबार नावे आहेत. ऐरोली विधानसभा मतदारसंघात ४१ हजार ५५६ दुबार नावे आणि बेलापूर विधानसभा मतदारसंघात ३५ हजारांच्या आसपास दुबार नावे आहेत. विशेष म्हणजे ऐरोलीतही तीच नावे व बेलापुरातही तीच नावे आहेत. एकाच नोडमध्ये वेगवेगळ्या मतदारसंघातही तीच नावे दोन ते तीन वेळा निदर्शनास आली आहेत. ७६ हजार मतांपेक्षा अधिक घोळ हे नियोजित षड्यंत्र असल्याचा आरोप रवींद्र सावंत यांनी केला आहे. दुबार नावे मतदारयादीत घुसवून आपले राजकीय वर्चस्व कायम ठेवण्याची ही खेळी आहे व त्यासाठीच प्रशासकीय यंत्रणेचा दुरुपयोग केला जात असल्याचा संशय रवींद्र सावंत यांनी निवेदनात व्यक्त केला आहे. ग्रामीण भागातील मतदारही येथील मतदारयाद्यांमध्ये घुसविण्यात आले आहेत. ही सर्वच्या सर्व दुबार मतदार नावे नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या अगोदर तातडीने वगळण्यात यावीत, तसे आपण संबंधितांना निर्देश देऊन सुधारित मतदारयादी उपलब्ध करून देण्याची मागणी रवींद्र सावंत यांनी केली आहे. याप्रसंगी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते संतोष शेट्टी, अनवर हवलदार, विद्या भांडेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
दुबार मतदार
ऐरोली विधानसभा मतदारसंघ : ४१,५५६
बेलापूर विधानसभा मतदारसंघ : ३५,०००
निवेदन प्राप्त झाले असून, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे व निवडणूक आयोगाकडे त्यांनी दिलेले निवेदन व त्यांचे म्हणणे कळविण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल.
- श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हाधिकारी, ठाणे
