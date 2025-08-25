सोनसाखळी लुटणाऱ्याला नागरिकांनी पकडले
सोनसाखळी लुटणाऱ्याला नागरिकांनी पकडले
नवी मुंबई, ता. २५ (वार्ताहर) : महाविद्यालयीन तरुणीच्या गळ्यातील सोनसाखळी खेचून पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या एका लुटारूला नागरिकांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. ही घटना नुकतीच सीबीडी रेल्वेस्टेशनजवळ घडली. चमकौर जसमितर सिंग (वय ३८) असे आरोपीचे नाव असून. सीबीडी पोलिसांनी त्याला जबरी चोरीच्या गुन्ह्याखाली अटक केली आहे. तसेच त्याने लुटलेली सोनसाखळी हस्तगत केली आहे.
या घटनेतील २० वर्षीय तक्रारदार तरुणी सीबीडी सेक्टर-२०मध्ये कुटुंबासह राहण्यास असून, ती चेंबूर येथील महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहे. तरुणी महाविद्यालयातून सुटल्यानंतर लोकलने सव्वापाच वाजण्याच्या सुमारास सीबीडी रेल्वेस्थानकात उतरली. त्यानंतर ती आग्रोळी गावाकडे पायवाटेने जात असताना चमकौरने १० ग्रॅम वजनाची ६० हजार रुपये किमतीची सोनसाखळी खेचल्याने तरुणीच्या गळ्याला दुखापतही झाली. त्यानंतर आरोपी चमकौर याने सीबीडी रेल्वेस्टेशनच्या दिशेने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे तरुणीने आरडाओरड केली असता, नागरिकांनी चमकौरचा पाठलाग करून त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी झालेल्या झटापटीत आरोपी चमकौर खाली पडल्याने त्याला दुखापत झाली. त्यानंतर नागरिकांनी पकडलेल्या लुटारूला सीबीडी पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
