नारायण राणेंनी आरोप फेटाळले
संजय राऊतांच्या मानहानीच्या दाव्याप्रकरणी न्यायालयाच हजेरी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : खासदार संजय राऊत यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या दाव्यातील आपल्याविरोधातील सर्व आरोपांचे भाजप नेते नारायण राणे यांनी खंडन केले. तसेच आपण निर्दोष असल्याचा दावाही राणे यांनी सोमवारी (ता. २५) माझगाव दंडाधिकारी न्यायालयासमोर केला. राणे त्यांच्या वकिलासह सोमवारी (ता. २५) माझगाव न्यायालयात हजर झाले.
भांडुप येथे १५ जानेवारी २०२३ रोजी आयोजित कोकण महोत्सवात मतदारयादीत संजय राऊत यांचे नाव नव्हते आणि आपण शिवसेनेत असताना राऊतांना राज्यसभेवर निवडून येण्यास मदत केली होती, असे वक्तव्य नारायण राणे यांनी केले होते. त्याविरोधात हेतुतः आणि खोटी टिप्पणी केल्याचा दावा करून राऊत यांनी राणेंविरुद्ध फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. माझगाव येथील दंडाधिकारी न्यायालयाने एप्रिलमध्ये राणे यांना समन्स बजावले होते. राणे यांनी सार्वजनिक मेळाव्यात राऊत यांच्याविरुद्ध बदनामीकारक विधाने केली होती आणि ती वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी प्रसारित केली होती. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे तक्रारदाराची प्रतिष्ठा मलिन झाल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध होत असल्याचे दंडाधिकारी न्यायालयाने राणे यांना समन्स बजावताना म्हटले होते. त्या समन्सला खासदार आणि आमदारांविरुद्धच्या खटल्यांसाठी स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयात राणेंनी आव्हान दिले होते. तसेच आपल्याविरुद्ध कोणताही मानहानीचा खटला तयार होत नसल्याचे तसेच कोणतेही कारण न देता दंडाधिकाऱ्यांनी समन्स बजावल्याचे राणे यांनी अर्जात म्हटले होते. त्यांच्या अर्जाला राऊत यांनी विरोध केला होता. त्यांचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला होता.
