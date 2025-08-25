खारघरमध्ये तीन तास वीजपुरवठा खंडित
खारघरमध्ये तीन तास वीजपुरवठा खंडित
खारघर, ता. २५ (बातमीदार) : खारघर सेक्टर-३० ते ३६ परिसरात वीजपुरवठा करणाऱ्या सब स्टेशनमध्ये बिघाड झाल्यामुळे रहिवाशांना तीन तास विजेविना राहावे लागले. ऐन गणेशोत्सवाच्या वेळी विजेचा लपंडाव सुरू झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे. वीजपुरवठा सोमवार रात्री साडेआठच्या सुमारास खंडित झाला. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, सबस्टेशनमध्ये बिघाड झाले असून, दुसरीकडून वीजपुरवठा उपलब्ध केला जाणार आहे. परिसरात रात्री साडेअकरा ते बारा यादरम्यान वीजपुरवठा उपलब्ध होईल, असे सांगितले.
