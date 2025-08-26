मुंबईतील एनएचएम अंतर्गत टीबी कर्मचारी बेमुदत संपावर
साडेचारशेहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत कार्यरत टीबी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले असून, या आंदोलनाला म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचा पाठिंबा मिळाला आहे. साडेचारशेहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे महापालिकेने तातडीने लक्ष द्यावे, असे निवेदन संघटनेचे अध्यक्ष बाबा कदम यांनी आयुक्तांना दिले आहे.
मुंबई महापालिकेत १९९८ पासून कार्यरत असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी १० वर्षांहून अधिक सेवा दिली असून, १४ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार त्यांचे शासन सेवेत समायोजन होणे अपेक्षित होते, मात्र त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. याशिवाय २०२३ मध्ये बोनस मिळाल्यानंतर २०२४ मध्ये तो नाकारला गेल्याने असंतोष वाढला आहे.
मुंबईत दरवर्षी एक लाखाहून अधिक टीबी रुग्णांवर उपचार केले जातात. अशा परिस्थितीत दोन दशके सेवा करूनही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय न मिळाल्याने त्यांचे जीवनमान कठीण झाल्याचे कामगार सेनेने स्पष्ट केले. एनएचएम संघटनेच्या एकीकरण समितीच्या राज्यव्यापी आंदोलनात मुंबईतील कर्मचारीही सहभागी झाले असून, प्रशासनाने तातडीने हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी बाबा कदम यांनी केली.
