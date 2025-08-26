२० वर्षांपासूनच एकाच गणेशमूर्तीची पूजा
२० वर्षांपासूनच एकाच गणेशमूर्तीची पूजा
लोअर परळच्या कार्यशाळेची परंपरा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : लोअर परळ येथील कार्यशाळेत गेल्या २० वर्षांपासून एकाच गणेशमूर्तीची पूजा केली जात आहे. पर्यावरणाप्रती असलेली त्यांची बांधिलकी दाखवत, पश्चिम रेल्वेच्या लोअर परळ येथील कार्यशाळेत जुने साहित्य आणि वस्तू वापरून गणपतीची प्रतिमा तयार केली होती.
कार्यशाळेत सुमारे २० वर्षांपूर्वी पूर्णपणे टाकाऊ वस्तूंपासून एक अनोखी गणेशमूर्ती तयार केली होती. २००५ मध्ये पूर्ण झालेली ही मूर्ती जुन्या धातूचे भाग आणि न वापरलेल्या वस्तू वापरून बनवण्यात आली होती, जी पर्यावरणाप्रती त्यांची जागरूकता दर्शवते.
कार्यशाळेत उपस्थित असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, हे मंदिर वर्षानुवर्षे येथे आहे. या मंदिराचे स्थान दोनदा बदलले गेले. दर मंगळवारी येथे आरतीही केली जात असे. गणेशोत्सवादरम्यान येथे एक वेगळ्याच प्रकारचा उत्साह असतो. दिवसभर येथील वातावरण उत्साही असते.
निसर्गाची हानी नाही
पर्यावरणावर काम करणारे तज्ज्ञ रोहित खारडुल म्हणाले की, माती, कागद, नारळाचे धागे, नैसर्गिक रंग आणि फुले यासारख्या पर्यावरणपूरक साहित्यापासून बनवलेल्या गणेशमूर्ती केवळ सुंदरच दिसत नाहीत, तर निसर्गाला हानी पोहोचवत नाहीत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.