नवी मुंबई पोलिस आयुक्ताल हद्द

वाशी परिमंडळ-१

सार्वजनिक - ३८६

खासगी - २५,१७०

एकूण - २५,५५६

बेलापूर परिमंडळ-२

सार्वजनिक- १९१

खासगी - २६,१३६

एकूण - २६३२७

पनवेल परिमंडळ -३

सार्वजनिक - ९७३

खासगी - ९५,८४०

एकूण - ९६,८१३

श्रीगणेशमूर्तींचे विसर्जन

दीड दिवसाचे सार्वजनिक - ३८ खासगी - २३,७०७

अडीच दिवसांचे सार्वजनिक- ५ खासगी- १,३३१

पाचव्या दिवशी सार्वजनिक - १६९ खासगी - १२,०१८

सहाव्या दिवशी सार्वजनिक - २५ खासगी - ३,०९६

सातव्या दिवशी सार्वजनिक - २३७ खासगी - ३३,१८७

दहाव्या दिवशी सार्वजनिक- २ खासगी - ७५५

अकराव्या दिवशी सार्वजनिक- ४९१ खाजगी - २१,५९६