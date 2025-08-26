चौकट
नवी मुंबई पोलिस आयुक्ताल हद्द
सार्वजनिक - ९७३
खासगी - ९६८१३
एकूण - ९५८४०
वाशी परिमंडळ-१
सार्वजनिक - ३८६
खासगी - २५,१७०
एकूण - २५,५५६
-------------------------------
बेलापूर परिमंडळ-२
सार्वजनिक- १९१
खासगी - २६,१३६
एकूण - २६३२७
-------------------------------
पनवेल परिमंडळ -३
सार्वजनिक - ९७३
खासगी - ९५,८४०
एकूण - ९६,८१३
----------------------------------------
श्रीगणेशमूर्तींचे विसर्जन
दीड दिवसाचे सार्वजनिक - ३८ खासगी - २३,७०७
अडीच दिवसांचे सार्वजनिक- ५ खासगी- १,३३१
पाचव्या दिवशी सार्वजनिक - १६९ खासगी - १२,०१८
सहाव्या दिवशी सार्वजनिक - २५ खासगी - ३,०९६
सातव्या दिवशी सार्वजनिक - २३७ खासगी - ३३,१८७
दहाव्या दिवशी सार्वजनिक- २ खासगी - ७५५
अकराव्या दिवशी सार्वजनिक- ४९१ खाजगी - २१,५९६
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.