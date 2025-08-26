घरफोडीप्रकरणातील आरोपींना अटक
घरफोडीप्रकरणातील तिघांना अटक
साडेसात लाखांचा मुद्देमाल जप्त
कल्याण, ता. २६ (बातमीदार) : वालधुनी परिसरात एप्रिल महिन्यात झालेल्या घरफोडीप्रकरणी महात्मा फुले चौक पोलिसांनी तपास करून तिघांना अटक केली आहे. त्यांच्याकडून सुमारे सात लाख ३० हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे.
१६ एप्रिल रोजी दुपारी १२ ते साडेचार दरम्यान चोरट्यांनी बंद घराचे कुलूप तोडून बेडरूम व किचनमधील कपाटातून सोने, चांदीचे दागिने व इतर वस्तू, असा एकूण १२ लाख ६९ हजारांचा मुद्देमाल चोरला होता. याप्रकरणी महात्मा फुले चौक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. तपासादरम्यान सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपी काळी-लाल दुचाकीवरून आल्याचे आढळून आले. त्यानंतर तपास पथकाने नालासोपारा येथे साजीद शेख व त्याचा साथीदार सावेज शेख यांचा शोध घेतला. ८ ऑगस्ट रोजी साजीदला अटक केली. पुढील तपासात ऋषीकेश चौधरी आणि प्रिती कदम यांनाही अटक केली असून, सावेज शेख अद्याप फरार आहे. पोलिसांनी सुमारे १० तोळे सोने, एक किलो चांदी आणि इतर मौल्यवान वस्तू असा सुमारे सात लाख ३० हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
