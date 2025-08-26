अंबरनाथमध्ये बंगाली संघ आयोजित चित्रकला स्पर्धेला विद्यार्थ्यांचा अप्रतिम प्रतिसाद !
अंबरनाथमध्ये चित्रकला स्पर्धेला उस्फूर्त प्रतिसाद
अंबरनाथ, ता. २६ (वार्ताहर) ः बंगाली संघ अंबरनाथ आयोजित चित्रकला स्पर्धेला विद्यार्थ्यांनी रेकॉर्ड ब्रेक प्रतिसाद दिला. बंगाली संघाला यंदा ८२ वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्ताने ४२ वी चित्रकला स्पर्धा पार पडली. या स्पर्धेत ३४ शाळांनी सहभाग घेतला असून, ९१० विद्यार्थ्यांनी चित्रकला स्पर्धेत भाग घेतला.
अंबरनाथ पूर्व येथील इनरव्हील शाळेत आंतरशालेय चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. बंगाली संघ अंबरनाथला ८२ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने रविवारी (ता. २४) ही स्पर्धा पार पडली. या स्पर्धेत ज्युनियर केजीपासून इयत्ता दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. या वेळी सुबोध पोतदार व चंद्रकांत म्हस्के जेजे कॉलेज (मुंबई) यांनी परीक्षक म्हणून उपस्थिती लावली. २७ विद्यार्थ्यांना बंगाली संघ आयोजित दुर्गा पूजा (नवमी)च्या दिवशी १ ऑक्टोबर रोजी पारितोषिक वितरण करण्यात येणार असल्याची माहिती संघाच्या वतीने देण्यात आली आहे. याप्रसंगी संघाचे अध्यक्ष सत्यकी गुहा, सामान्य सचिव समीर दास, खजिनदार एस. भुनिया तसेच इतर सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
