गणेशोत्सव मंडपासाठी ३४४ मंडळांचे अर्ज
ठाण्यात ३१४ मंडळांना परवानगी, ३० मंडळे परवानगीच्या प्रतीक्षेत
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २६ : मुंबईसह ठाणे शहरात मोठ्या उत्साहात व भक्तिभावपूर्ण वातावरणात गणेशोत्सव साजरा करण्यात येत असतो. या गणेशोत्सवासाठी उभारण्यात येणाऱ्या मंडपासाठी पालिका प्रशासनाकडून परवानगी घेण्यात येत असते. त्यानुसार यंदाही ठाणे शहरातील ३४४ मंडळांनी मंडपाच्या परवानगीसाठी ऑफलाइन व ऑनलाइन अशा दोन्ही पद्धतींनी अर्ज केले. त्यापैकी ३१४ मंडळांना परवानगी देण्यात आली आहे. बाप्पाचे आगमन हे अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपले असतानाही ३० मंडळांना परवानगी मिळाली नसल्याची बाब समोर आली आहे.
गणेश उत्सवासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांकडून रस्त्यावर मंडप उभारणी करण्यात येते, मात्र विनापरवानगी मंडप उभारण्यात येऊ नये, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. विनापरवानगी मंडप उभारल्यास उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल होऊ शकते. त्यामुळे मंडप उभारणीसाठी ठाणे महापालिका, वाहतूक पोलिस आणि अग्निशमन विभागाची परवानगी बंधनकारक असते. त्यानुसार पालिका प्रशासनाकडून ऑनलाइन, ऑफलाइन अर्ज करण्याची सुविधा गणेशोत्सव मंडप परवानगी मिळविण्यासाठी सार्वजनिक उत्सव मंडळांना उत्सवाच्या किमान एक महिना अगोदर अर्ज करणे आवश्यक असते.
दरम्यान, ठाणे पालिकेकडे मागील वर्षी गणेशोत्सव मंडप परवानगीसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन असे एकूण ३३३ अर्ज दाखल झाले होते. यापैकी २६४ मंडळांना परवानगी देण्यात आली होती. यंदाही ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यानुसार १४० मंडळांनी ऑनलाइन तर २०४ मंडळांनी ऑफलाइन पद्धतीला पसंती देत अर्ज केले. यापैकी ३१४ मंडळांना परवानगी देण्यात आली आहे.
प्रभाग समिती ऑनलाइन/ऑफलाइन अर्ज प्राप्त परवानगी दिलेली मंडळे
नौपाडा कोपरी १७ १७ ३४ ३४
वागळे २२ ११ ३३ ३३
लोकमान्य १९ ३८ ५७ ५७
वर्तकनगर ०९ ३७ ४६ २७
माजिवडा ०८ ५० ५८ ५१
उथळसर ०५ २० २५ २५
कळवा ३१ २८ ५९ ५९
मुंब्रा ०७ ०३ १० १०
दिवा २२ ०० २२ १८
