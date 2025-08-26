पदाधिकाऱ्यांचा भाजपात प्रवेश
भाजपात पक्षप्रवेशाची रीघ
शहापूरमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी, उबाठाला धक्का
शहापूर, ता. २६ (वार्ताहर) : तालुक्यात भाजपामध्ये पक्षप्रवेशाची मालिका सुरूच असून, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांच्या उपस्थितीत सोमवारी (ता. २५) शिवसेना, राष्ट्रवादी-शरद पवार, ठाकरे गट आणि काँग्रेस पक्षातील अनेक पदाधिकाऱ्यांनी भाजपाचा झेंडा हाती घेतला. प्रवेश करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये चार माजी पंचायत समिती सदस्य, १२ सरपंच, आठ माजी सरपंच आणि अनेक कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे.
कपिल पाटील यांच्या प्रयत्नांतून गेल्या दोन ते तीन महिन्यांत भिवंडी तालुक्यातील विविध भागांतील इतर पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते भाजपामध्ये प्रवेश करीत आहेत. यानुसार तालुक्याच्या आदिवासी भागातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या प्रवेशासाठी शहापूरमध्ये मेळावा आयोजित केला होता. मात्र उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीची बैठक असल्यामुळे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचा शहापूर दौरा रद्द झाला. त्यामुळे शहापूरमधील सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मुंबईतील प्रदेश कार्यालयात भाजपामध्ये प्रवेश केला. या वेळी माजी आमदार पांडुरंग बरोरा, जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र डाकी, माजी तालुकाध्यक्ष भास्कर जाधव, गणेश राऊत आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
शिवसेनेच्या शहापूर तालुका आदिवासी आघाडीचे प्रमुख संतोष आरे यांच्या नेतृत्वाखाली माजी पंचायत समिती सदस्य एकनाथ भला, दत्ता हंबीर, बिंदू फसाळे, संदीप थोराड, सरपंच भास्कर आरे, अंकुश बरतड, किसन भांगे, तुकाराम वाघ, अमित हरड, बळीराम सातपुते आदींसह अनेक कार्यकर्त्यांनी भाजपाचा झेंडा खांद्यावर घेतला. शहापूर तालुक्याच्या आदिवासी भागातील ग्रामस्थांच्या विकासाच्या अपेक्षा महायुतीच्या सरकारकडून पूर्ण केल्या जातील, असे आश्वासन देत प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी कार्यकर्त्यांचे स्वागत केले. आगामी निवडणुकीत शहापूर तालुक्यातून भाजपा दुहेरी संख्या गाठेल, असा विश्वास माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील व पांडुरंग बरोरा यांनी व्यक्त केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.