गणरायाच्या स्वागतासाठी पनवेलकर सज्ज
गणरायाच्या स्वागतासाठी सज्जता
शहरात ३९६ मंडळे; घरोघरी मंगलमय वातावरण
पनवेल, ता.२६ (बातमीदार)ः लाडक्या गणरायांचे घरोघरी आगमन झाले आहे. गणरायाच्या स्वागतासाठी आठ दिवसांपासून लगबग सुरू आहे. शहरातील प्रमुख चौक, रस्ते, वसाहती आणि गणेश मंडप सजावटीने उजळून निघाले आहेत. पनवेल पालिका क्षेत्रात ३९६ मंडळे आहेत. दरम्यान, गणेशोत्सव शांततेत पार पडावा, यासाठी पोलिस तैनात राहणार आहेत.
पनवेलमध्ये गणेशोत्सव निर्विघ्न पार पडावा, यासाठी पोलिस दलाने कंबर कसली आहे. पोलिस उपआयुक्त प्रशांत मोहिते यांनी शहरात नियोजन केले आहे. पोलिस ठाण्यानुसार प्रत्येक ठिकाणी पोलिसांची सेक्टर पेट्रोलिंग असेल. त्यासाठी पाचशे पोलिस रस्त्यावर असतील. यंदा डीजेच्या आवाजावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार मर्यादा घालण्यात आली आहे. त्यानुसार ५० डेसिबेलपर्यंतच आवाज वाढविता येईल. याबाबत गणेशोत्सव मंडळांना पोलिस आयुक्तांनी सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा पोलिस आयुक्तांनी दिला आहे.
-----------------------------
गणेशोत्सव आनंददायी सण असून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी काळजी घेण्यात येत आहे. पनवेल पालिका क्षेत्रातील सर्व विसर्जन घाटांची पाहणी करण्यात आले आहे. नागरिकांनी उत्साहाने सण साजरा करावा. इतरांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
प्रशांत मोहिते पोलीस उपायुक्त परिमंडळ ३.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.