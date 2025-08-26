गरजू, निराधार, विधवा महिलांना शिदोरी वाटप
कांदिवली, ता. २६ (बातमीदार) ः योगा प्राणीक हिलिंक संस्था, कै. विलास विश्राम दळवी प्रतिष्ठान आणि कांदिवलीचा राजा एकता नगर सार्वजानिक गणेश उत्सव मंडळाच्या वतीने ‘शिदोरी वाटप’ उपक्रम पार पडला. कांदिवली विभागातील गरजू, निराधार आणि विधवा महिलांना दैनंदिन जीवनाश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात आले. २७५ महिलांनी शिदोरीचा लाभ घेतला. विभागातील ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अभिषेक विलास दळवी, सविता मनोहर देसाई यांनी या उपक्रमाचे आयोजन केले होते. योगा प्राणीक हिलिंक संस्थेचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
