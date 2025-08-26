तायक्वांदो अजिंक्यपद स्पर्धा उत्साहात
तायक्वांदो अजिंक्यपद स्पर्धा उत्साहात
घाटकोपर, ता. २६ (बातमीदार) ः सीआयएससीइ झोनल तायक्वांदो अजिंक्यपद स्पर्धा २०२५ ही स्पर्धा सेठ जुग्गीलाल पोद्दार अकॅडमी, मालाड (पूर्व) येथे मोठ्या उत्साहात पार पडली. या स्पर्धेत १८ शाळांनी सहभाग नोंदवला आणि विद्यार्थ्यांनी उत्कृष्ट खेळी सादर केल्या. या स्पर्धेचे यशस्वी आयोजन करण्यासाठी शाळेच्या प्राचार्या रेखा आनंद, क्रीडा विभागप्रमुख जागृती पाटील यांचे सहकार्य मिळाले. स्पर्धेचे आयोजन आणि संपूर्ण देखरेख प्रशिक्षक जयेश वेल्हाळ सर (आंतरराष्ट्रीय पंच व प्रशिक्षक) आणि त्यांचे सहकारी शिवा स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. त्यांच्या नियोजन आणि उत्कृष्ट व्यवस्थापनामुळे स्पर्धा अत्यंत यशस्वीपणे पूर्ण झाली. पंच समिती प्रमुख म्हणून निशांत शिंदे यांनी महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळली आणि संपूर्ण स्पर्धा नियमबद्ध व निष्पक्षपणे पार पाडली. ही स्पर्धा विद्यार्थ्यांसाठी केवळ स्पर्धात्मकच नव्हे तर शिस्त, आत्मविश्वास आणि क्रीडाभाव विकसित करणारी ठरली. या स्पर्धेत विजेत्या खेळाडूंना पुढील राज्यस्तरीय स्पर्धेत सहभागाची संधी मिळणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.