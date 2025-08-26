एकाच दिवशी येणाऱ्या गणेश विसर्जन आणि ईद मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उल्हासनगर पोलिसांचा पुढाकार
सणांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांची बैठक
उल्हासनगर, ता. २६ (वार्ताहर): शहरात गणेश विसर्जन आणि ईद मिरवणुका यांच्या पार्श्वभूमीवर कॅम्प दोन येथील मिडटाऊन हॉलमध्ये पोलिस प्रशासन आणि समाजाच्या प्रतिनिधींमध्ये महत्त्वपूर्ण शांतता बैठक झाली. याचे वैशिष्ट्य म्हणजे दोन्ही प्रतिनिधींनी पूर्ण शांतता, संयम आणि कायद्याचे पालन करण्याचे आश्वासन पोलिस प्रशासनाला दिले. या वेळी झोन चारचे पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त अमोल कोळी आणि शहरातील तीनही पोलिस ठाण्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी म्हंटले की, मिरवणुकीत भावना भडकावणाऱ्या घोषणा, गाणी, पोस्टर्स किंवा घोषवाक्यांपासून दूर राहावे लागेल. सौहार्दपूर्ण वातावरणात उत्सव साजरा झाला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून मिरवणुकीत प्रक्षोभक घोषणा, बॅनर किंवा स्पीकर्सवर वादग्रस्त गाणी वर्ज्य राहतील, दुचाकींवर ट्रिपल सीट प्रवासाला सक्त मनाई करण्यात आली आहे, मिरवणुकीत वापरण्यात येणारे झेंडे फक्त लाकडी काठ्यांवरच असतील, स्टील वा लोखंडी रॉड वापरण्यास बंदी घातली आहे, असे महत्त्वाचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.
