आरती संग्रहातून स्वच्छतेसह पर्यावरणशीलतेचा संदेश

आरतीसंग्रहातून स्वच्छतेसह पर्यावरणशीलतेचा संदेश
नवी मुंबई, ता. २६ ः २७ ऑगस्टपासून गणेशोत्सवास प्रारंभ होत आहे. गणेशोत्सव काळात घरोघरी व सार्वजनिक उत्सवांच्या मंडपात सकाळ, संध्याकाळ गणेशासह इतर देव-देवतांच्या सामूहिक आरत्या म्हटल्या जातात. या आरत्या म्हणणे नागरिकांना सोयीचे व्हावे, यादृष्टीने नवी मुंबई महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागातर्फे दुमड घडी स्वरूपातील आरतीसंग्रह उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या अभिनव आरतीसंग्रहाचे अनावरण महापालिका मुख्यालयात आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या हस्ते झाले. या आरतीसंग्रहात एका बाजूला गणपती, शंकर, देवी, विठ्ठल, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम यांच्या आरत्या व घालीन लोटांगण ही प्रार्थना मुद्रीत करण्यात आली आहे. तसेच दुसऱ्या बाजूला स्वच्छता, कचरा वर्गीकरण, प्लास्टर ऑफ पॅरिसऐवजी शाडू मातीच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना, सजावटीत पुनर्वापरयोग्य पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर, प्लॅस्टिक पिशव्यांऐवजी कापडी पिशव्यांचा उपयोग, निर्माल्यापासून खतनिर्मितीवर भर, असे विविध संदेश आकर्षक चित्रांसह प्रकाशित करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून नवी मुंबई महापालिका नवी मुंबईकरांपर्यत स्वच्छता, पर्यावरणपूरक व प्लॅस्टिकमुक्तीचा संदेश व्यापक स्वरूपात घेऊन जात आहे. हे आरतीसंग्रह महापालिका क्षेत्रात ठिकठिकाणी वितरित केले जात असून, शालेय विद्यार्थ्यांमार्फतही घराघरात पोहोचविले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे विविध समाजमाध्यमांवरूनही आरतीसंग्रहाचे व्यापक प्रसारण होणार आहे.
