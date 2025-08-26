खरीड गावात रिद्धीनाथ बाबा पुण्यतिथी साजरी
किन्हवली, ता. २६ (बातमीदार) ः टाकेश्वर मठाधिपती ब्रह्मलीन योगी संत रिद्धीनाथ महाराज यांची २९ वी पुण्यतिथी शनिवारी (ता. २३) खरीड येथे अध्यात्मिक वातावरणात झाली. ठाणे जिल्ह्यातील वारकरी सांप्रदायाची प्रतीपंढरी म्हणून संत रिद्धीनाथ महाराज यांचे खरीडची ओळख आहे. ठाणे, पालघर, मुंबई कोकणसह, नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर येथे त्यांचे असंख्य अनुयायी आहेत. खरीड व टाकेश्वर येथे दोन दिवसीय कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी शेकडो भाविक उपस्थित होते. नामस्मरण, जागर भजन, काकड आरती, पुण्यस्मरण, पुष्पांजली अशा कार्यक्रमानंतर गावातून पडलेल्या पालखी सोहळ्यात अनेक ग्रामस्थ, विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
किन्हवली : रिद्धीनाथ बाबा पुण्यतिथी निमित्त खरीड गावात काढलेली पालखी
