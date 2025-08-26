मोदकांसाठी सुवासिक तांदळाच्या पिठाला मागणी
तुर्भे, ता. २६ (बातमीदार) : गणपती बाप्पाच्या आगमनाची तयारी घरोघरी सुरू असून, नैवेद्याच्या ताटात बाप्पाच्या आवडत्या उकडीच्या मोदकांना मानाचे स्थान दिले जाते. मोदकांसाठी लागणाऱ्या सुवासिक तांदळाच्या पिठाची मागणी वाढली असून, यंदा आंबेमोहोर तांदळाचे दर दुप्पट झाल्याचे दिसून येत आहे. असे असतानाही अनेक गृहिणी घरच्या घरी पीठ तयार करून मोदक बनवण्याला प्राधान्य देत आहेत.
बाप्पाला रोज उकडीच्या मोदकांचा नैवेद्य दाखवण्याची प्रथा असल्याने रेडिमेड मोदकांपेक्षा घरगुती मोदक तयार करण्याकडे महिलांचा कल वाढला आहे. यासाठी आंबेमोहोर, बासमती आणि इंद्रायणी तांदळाच्या पिठाचा वापर केला जात आहे. या तांदळाचे पीठ एकत्रित केल्याने मोदक मऊ आणि स्वादिष्ट होतात, असे अनेक गृहिणींनी सांगितले.
आंबेमोहर महाग का?
धान्य व्यापारी मयूर सोनी यांच्या मते, आंबेमोहर तांदूळ महाग असण्याची अनेक कारणे आहेत. यामध्ये त्याचे कमी उत्पादन, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि शेतकरी व विक्रेत्यांकडून मिळणारा जास्त नफा यांचा समावेश आहे. कमी शेतजमीन उपलब्ध असल्याने आणि इतर पारंपरिक धान्यांच्या तुलनेत याची मागणी अधिक असल्याने किमतीत वाढ झाली आहे. राज्यातील एकमेव अशा पुणे जिल्ह्यात आंबेमोहर व इंद्रायणी तांदळाचे पीक घेतले जाते. भोर, वेल्हे, मुळशी, मावळ या भागांतील आंबेमोहर तांदळाला सर्वत्र मोठी मागणी व पसंती आहे.
किमतींमध्ये वाढ
मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा आंबेमोहर तांदळाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. सध्या आंबेमोहर तांदूळ प्रति किलो १७५ ते १८० रुपयांपर्यंत विकला जात आहे, तर इंद्रायणी तांदूळ ६५ रुपये आणि बासमती तांदूळ ८० ते १५० रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहे.
महाग असूनही आंबेमोहर तांदळाची चव आणि सुगंध यामुळे त्याला सर्वाधिक मागणी असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी आंबेमोहर तांदळाचे तयार पीठही उपलब्ध आहे. काही जण बाप्पाला रोज उकडीच्या मोदकांचा नैवेद्य अर्पण करतात. त्यामुळे तयार मोदक खरेदी करणे शक्य नसल्याने थेट सुवासिक तांदूळ दळून त्याचे घरच्या घरी मोदक बनविण्यास अधिक प्राधान्य दिले जाते.
