डहाणू बाजारपेठेत गणेशोत्सव खरेदीसाठी तुफान गर्दी

कासा, ता. २६ (बातमीदार) : गणेशोत्सवाच्या खरेदीसाठी कुटुंबासह नागरिकांनी मंगळवारी (ता. २६) डहाणू, कासा बाजारपेठेत तुफान गर्दी केली. गणेश चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी खरेदीसाठी धावपळ सुरू असताना, सतत कोसळणाऱ्या रिमझिम पावसामुळे भाविकांचा उत्साह किंचित कमी झाला असला तरी बाजारपेठ मात्र फुलून गेली होती.
गणेशमूर्ती घेण्यासाठी वाहनांची मोठी वर्दळ दिसून आली. सार्वजनिक मंडळांनी मोठ्या आकाराच्या मूर्तींसाठी टेम्पो, रिक्षा, तसेच १०-१२ जणांचा ताफाच आणला होता. घरगुती व सार्वजनिक पूजेसाठी लागणाऱ्या साहित्याची जमवाजमव करण्यासाठी भाविकांची धावपळ सुरू होती. किराणा, कपडे, भाजीपाला, फळे, सजावटीच्या वस्तू आणि पूजाविधीच्या साहित्यामुळे बाजारपेठेतील रस्त्यांवर मोठी गर्दी उसळली. त्यामुळे अनेकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला, मात्र ग्रामीण भागात गणेशोत्सव हा सण नेहमीप्रमाणेच जल्लोषात आणि कौटुंबिक वातावरणात साजरा करण्यासाठी नागरिकांनी उत्साहाने खरेदी केली.
महागाईमुळे सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढल्या असल्या तरी खरेदीत नागरिकांनी कोणतीही कचरणूक केली नाही. गणेशमूर्तींच्या किमती १५ ते २० टक्क्यांनी वाढल्या असल्याचे मूर्तीविक्रेते प्रसाद वेलणकर यांनी सांगितले.
गणपती बाप्पा घरी येत असल्याने भाविक खरेदीत उत्साह दाखवत आहेत. महागाई असूनही आमच्या दुकानात मोठी गर्दी आहे. पूर्वी लोक दोन-चार दिवस आधी खरेदी करत, मात्र आता कामधंद्यामुळे तसे होत नाही. सुट्ट्या असल्याने सणाच्या आदल्या दिवशीच खरेदीचा जोर असतो, असे किराणा दुकानदार प्रणव घारपुरे यांनी सांगितले.
गणपती हा सण आम्ही आनंदाने साजरा करतो. घरातील प्रत्येकासाठी नवीन कपडे घेतो. पाहुणे येतात म्हणून किराणा, फळे, भाजीपाला जास्त लागतो. पूजेसाठी लागणारे साहित्यही आम्ही आजच घेतले आहे. संपूर्ण नातेवाइकांसोबत हा उत्सव साजरा करण्याची परंपरा आहे, असे गणेशभक्त संदीप पाटील यांनी सांगितले.
मूर्तींच्या मागणीमध्ये घट
अनेक गावांमध्ये ‘एक गाव, एक गणपती’ सुरू झाल्याने विक्रीत घट झाली आहे. त्यात महागाईमुळे किमती वाढल्या आहेत. पूर्वी आठवडाभर खरेदी सुरू असे, पण आता अनेक गावांत स्वतःच्या बाजारपेठा झाल्याने मुख्य बाजारपेठेत गर्दी थोडी कमी दिसते. गेल्या काही दिवसांच्या रिमझिम पावसानेही उत्साहात अडथळा निर्माण केला आहे, असे मूर्तीविक्रेते प्रसाद वेलणकर यांनी सांगितले.
