प्रत्येक मिनिटाला शरीरातील ग्लुकोज मोजणे शक्य
मधुमेहींसाठी अत्याधुनिक संवेदक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : सणासुदीच्या काळात मधुमेह आजार असलेल्या रुग्णांना आपल्या जिभेवर नियंत्रण ठेवावे लागते; पण मधुमेहींनी कोणत्या वेळेत आणि कोणत्या पदार्थ खाल्ले पाहिजेत, यावर नियंत्रण करण्यासाठी आणि सोबतच दिवसभरात केलेल्या साखरेचे सेवन नियंत्रित आहे किंवा नाही, हे त्याच वेळी समजून घेण्यासाठी अत्याधुनिक संवेदक (सेंसर) बाजारात उपलब्ध झाला आहे. यातून शरीरातील ग्लुकोज तातडीने मोजणे शक्य होते.
‘ॲबॉट’ने सतत ग्लुकोज मोजणाऱ्या प्रणालीमध्ये (सीजीएम) ही नवी भर घातली आहे. या उपकरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते प्रत्येक मिनिटाला रक्तातील ग्लुकोजची पातळी मोजते आणि ही आकडेवारी थेट युझर्सच्या स्मार्टफोनवर पाठवते. यामुळे मधुमेह असलेल्या व्यक्तींना तपासणीची गरज न पडता त्यांच्या ग्लुकोजची पातळी सतत पाहता येते. शिवाय, रक्तातील साखरेची पातळी जास्त किंवा कमी झाली तर हे संवेदक तत्काळ स्वयंचलित इशारे देतात. अशावेळी रुग्ण योग्य निर्णय घेऊन आरोग्य अधिक सुरक्षितपणे व्यवस्थापित करू शकतात. हे उपकरण ग्लुकोजचे वास्तविक वेळेचे वाचन करीत असल्याने मधुमेहींना आत्मविश्वास, अचूकता आणि सुलभता मिळते.
भारतात १०१ दशलक्ष लोक मधुमेहासह जगतात. ॲबॉटच्या मधुमेह विभागाचे प्रादेशिक वैद्यकीय व्यवहार संचालक डॉ. केनेथ ली यांनी सांगितले, ‘ॲबॉट’चे तंत्रज्ञान जगभरातील सात दशलक्षांहून अधिक लोकांचे जीवन बदलत आहे. हे उपकरण सर्व लोकसंख्येत अचूकतेने काम करते.